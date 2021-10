Sept nouveaux CPSE de défense créés

Les actifs de l’Ordnance Factory Board (OFB) vieux de plus de 200 ans, y compris ses 41 usines de munitions, ont été transférés aux sept nouvelles entreprises tandis que l’OFB cessera d’exister.

Alors que les entreprises du secteur public central (CPSE) des secteurs non stratégiques sont progressivement privatisées ou dissoutes et que même de nombreuses banques du secteur public (PSB) vont également passer entre des mains privées, de nouvelles entreprises publiques voient le jour dans le secteur de la défense. . Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé vendredi la création de sept entreprises de défense gérées par l’État qui bénéficieront d’une autonomie fonctionnelle complète et auront une orientation R&D décisive.

« Il y a plus de transparence, de confiance et d’approche axée sur la technologie dans le secteur de la défense de l’Inde que jamais auparavant et des réformes majeures ont lieu pour la première fois depuis l’indépendance tout en rejetant les politiques stagnantes », a déclaré Modi. L’objectif est de faire du pays la plus grande puissance militaire du monde, a-t-il réitéré.

Cette nouvelle décision est en phase avec une série d’annonces faites au cours des dernières années pour promouvoir les investissements privés et l’indigénisation de la production de défense indienne. À la fin du mois de juillet de cette année, 333 entreprises privées ont obtenu jusqu’à 539 licences industrielles pour la fabrication de produits de défense, dont 110 entreprises ont commencé la production.

Le Centre avait également amélioré les IDE dans le secteur de la défense jusqu’à 74 % via la voie automatique pour les entreprises cherchant une nouvelle licence industrielle de défense et jusqu’à 100 % via la « voie d’approbation » « là où cela était susceptible d’entraîner l’accès à la technologie moderne ou pour d’autres raisons. à enregistrer ». En outre, les dépenses en capital de la défense ont été augmentées de 18,75 % dans le budget 2021-2022.

Les nouveaux CPSE de défense sont Munitions India (MIL), Armored Vehicles Nigam (AVANI), Advanced Weapons and Equipment India (AWE India), Troop Comforts (TCL), Yantra India (YIL), India Optel (IOL) et Gliders India (GIL ). Avec ceux-ci, le pays comptera désormais 16 CPSE de défense.

Modi a déclaré que ces entreprises non seulement établiraient une expertise dans leurs produits, mais deviendraient également des marques mondiales. Il a insisté sur le fait que si le coût compétitif est la force de l’Inde, la qualité et la fiabilité devraient être son identité.

Le Premier ministre espérait que les nouvelles entreprises joueraient un rôle important dans la substitution des importations. Un carnet de commandes de plus de 65 000 crore reflète la confiance croissante du pays dans ces entreprises, a-t-il ajouté.

« Après l’indépendance, nous devions moderniser ces usines, adopter une technologie nouvelle génération. Mais on n’y a pas prêté beaucoup d’attention. Au fil du temps, l’Inde est devenue dépendante des pays étrangers pour ses besoins stratégiques. Ces sept nouvelles entreprises de défense joueront un rôle important dans le changement de cette situation », a-t-il déclaré dans son discours vidéo.

« Je fais également une demande spéciale aux sept entreprises pour que la recherche et l’innovation fassent partie de votre culture de travail… Vous devez non seulement correspondre aux plus grandes entreprises du monde, mais aussi prendre la tête des technologies futures », a-t-il ajouté. « Je dirai également aux start-ups du pays, à travers ces sept entreprises, le nouveau départ que le pays a commencé aujourd’hui, vous devriez également en faire partie », a-t-il déclaré.

