Sept points à retenir de la très étrange victoire des Raiders sur les Ravens

La semaine 1 de la saison 2021 de la NFL a été une révélation. Nous avons eu quelques surprises : les difficultés de Josh Allen, la compétence de Houston, l’implosion de Green Bay. Il y avait aussi une certaine excitation – des fans de retour et rugissant, des victoires de retour pour Tom Brady et Patrick Mahomes, des quarts vedettes en feu à travers la ligue. C’était suffisant pour retrouver le football ; c’était un vrai plaisir d’avoir des jeux aussi bons et intéressants. Tout ce dont la semaine 1 avait besoin était une belle cerise sur le gâteau des affrontements de Monday Night Football entre les Ravens de Baltimore et les Raiders de Las Vegas.

Je ne sais pas exactement ce que nous avons. Certainement pas une cerise.

C’était un jeu ennuyeux pour commencer. Les Ravens ont pris une avance de 14-10 dans la mi-temps, s’appuyant sur un jeu de course explosif tandis que l’offensive des Raiders luttait pour prendre de l’élan contre la course de passes vorace des Ravens. Il semblait que les experts et les fans s’attendaient à ce que le match se déroule.

Les choses se sont ouvertes en seconde période. Les équipes ont marqué un total de 30 points en deuxième mi-temps, avec des scores sur les cinq derniers disques du règlement, forçant les prolongations. Même alors, cela ressemblait à un football passionnant dans un jeu loufoque mais toujours généralement intelligible – un haut de gamme approprié pour la semaine 1.

Ensuite, les choses ont pris la forme d’une poire. Si tu t’endors à la mi-temps, je ne t’en veux pas, j’y ai certainement pensé. Passer à côté de l’excitation n’est pas amusant, j’ai donc les sept choses les plus étranges qui se sont produites dans le match Ravens contre Raiders, classées par étrangeté croissante. Cela ne rendra pas justice au jeu, mais cela aidera certainement autour de la fontaine à eau mardi matin. (Faisons-nous toujours des références de refroidisseurs d’eau ?)

7. Camée Marcus Mariota !

Soyez honnête, vous avez oublié cela, n’est-ce pas ?

C’était le premier disque du jeu, il y a des éons. Mais le quart-arrière des Raiders Marcus Mariota, que les fans adorent réclamer lors des mauvaises performances de Carr, a pris le premier cliché du troisième tiers du match et a rapidement tiré une option de lecture pour un gain de 31 verges.

Mariota a semblé défoncé après le jeu et n’est jamais revenu dans le match. Mais son seul jeu a presque égalé toute la production offensive des Raiders après les quatre premiers entraînements du match. Ces fans de Raider appelant à ce que Mariota remplace Carr à la mi-temps se sont tus à la fin du jeu, mais je suis sûr que ce n’est pas la dernière que nous entendrons d’eux cette année.

6. Les Raiders ont quitté le terrain.

Les Raiders se sont vraiment appuyés sur le receveur large Bryan Edwards dans la dernière ligne droite, et il a livré pour eux ce qui a fini par être le touché gagnant du match. Regardons-le à nouveau.

Attendez… revenons en arrière. Sommes-nous sûrs qu’il a franchi la ligne de but avant que son genou ne touche le sol ?

Les Raiders le sont bien sûr. Bien que ce jeu décisif et clairement fermé soit allé à la cabine de rediffusion parce que c’était… Ils se sont serré la main et se sont précipités dans les vestiaires. Je respecte la manifestation, personnellement.

Cela n’a pas fonctionné. Review a mis le ballon sur la ligne des demi-mètres, a sorti les Raiders des vestiaires et a nettoyé le terrain des célébrants et du personnel afin de reprendre le jeu. Il y avait bien plus de folies à avoir.

5. La caboche de DeShon Elliott a créé une interception salvatrice.

Il y a beaucoup de choses folles dans cette pièce, alors regardons-la d’abord, puis décomposons-la.

La première chose est que les Raiders ont un troisième et un but juste à l’extérieur du 5. Après l’examen de la prise d’Edwards, les Raiders ont eu un premier et un but à l’intérieur de la ligne des 1 yards, ont échoué à un coup de quart, et puis a subi un faux départ de la recrue RT Alex Leatherwood. Donc, comme la moitié de l’équipe a dû sortir des vestiaires pour plus de football, ils ont reculé de 5 mètres.

La deuxième chose est à quel point le côté droit de la ligne des Raiders souffle la protection sur une torsion des Ravens. Le rusher recrue Odafe Oweh (n°99, très gros, très rapide) descend directement du baril à Derek Carr. Si Carr doit tenir ce ballon une demi-seconde de plus, Oweh le renvoie à Oakland.

Mais Carr se débarrasse du ballon, qui frappe le receveur vétéran et a noté l’ancien Baltimore Raven Willie Snead IV directement dans les mitaines. La pression d’Oweh compte beaucoup ici, car Carr doit libérer le ballon tôt et avec des tonnes de chaleur, ce qui rend la capture plus difficile (bien que toujours réalisable) pour Snead. Mais il glisse entre les mains de Snead et frappe DeShon Elliott dans la couronne du casque.

Les ballons de football sont des formes étranges. Les casques sont plus normaux, mais toujours vraiment bizarres. Lorsqu’une forme étrange se détache d’une autre forme étrange, les résultats sont imprévisibles. Ou, si vous êtes le demi de coin des Ravens Anthony Averett, les résultats sont éminemment prévisibles. Le ballon atterrit dans sa corbeille à pain, sauvant la partie pour les Corbeaux. Maintenant, tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un field goal pour le gagner.

(Ils ont retourné le ballon sur les Raiders cinq jeux plus tard.)

4. Les Raiders voulaient tirer un long panier au deuxième essai.

Imaginez que vous êtes Jon Gruden, juste une seconde. Mettez votre visière et prenez un coup de soleil rapide. Vous avez le ballon dans un match nul, deuxième et -9 à la ligne des 26 verges de l’adversaire, 4h30 à faire en prolongation et aucun temps mort. Vous avez reçu cette deuxième chance de victoire après avoir échoué à marquer à 1 mètre du dernier drive ; un panier sur le terrain gagne la partie. Est-ce que tu:

UNE. Exécutez le ballon de football au hachage souhaité de votre botteur, ramassez quelques mètres et exécutez-le probablement à nouveau au troisième essai pour faire de la tentative de quatrième essai un coup de pied plus court et plus facile ?

B. Exécutez simplement l’équipe de field goal tout de suite, ça devrait aller.

Si vous avez répondu B, félicitations : vous pouvez signer un contrat d’entraîneur-chef de 100 millions de dollars sur 10 ans dans la NFL.

Gruden a fait sortir l’unité de placement, mais ils étaient tous tellement surpris et mal préparés à leur apparition soudaine, ils n’ont pas réussi à s’aligner avant la fin du temps imparti et les Raiders ont écopé d’une pénalité de retard de match. Et une fois que le panier a été rallongé de 5 mètres, Gruden a ramené l’offensive sur le terrain, maintenant à la deuxième et à la 14e place.

Maintenant, vous pensez peut-être: Wow, les Raiders viennent de l’exploser. Quelle parodie. J’ai hâte de voir la prochaine chose folle et malheureuse qui leur arrivera.

Oui aux fous. Non aux malheureux.

3. Le jeu suivant a été le touché gagnant le plus facile que vous ayez jamais vu.

Hollywood ne l’écrit même pas comme ça (parce que c’est tout à fait irréalisable et carrément déroutant). Zay Jones, le quatrième receveur sur le tableau de profondeur des Raiders, est capable de fumer la star des Ravens CB Marlon Humphrey pour un touché gagnant. Comme on s’y attendait tous.

Nous pouvons tous sympathiser avec Humphrey ici. Il a eu un jeu incroyable: il a enfermé Darren Waller, Hunter Renfrow et Henry Ruggs III toute la nuit, répondant aux différents défis de taille, de sens de la route et de vitesse avec son propre mélange de traits physiques optimaux et d’un esprit vif pour le jeu . Parfois, vous tombez en panne d’essence et vous voulez rentrer chez vous. Je l’ai certainement fait.

Il convient de noter, en passant, que la nuit incroyable de Humphrey a été gâchée par une autre pièce, pas seulement celle ci-dessus.

2. Euh, Marlon… Je pense que tu as intercepté ça.

Regardez juste le football.

Parfois, c’est ce genre de nuit. Même les bons jeux sont bizarres.

Très bien, il est temps de ramener cette chose à la maison de la seule façon que nous connaissons: avec la star de Slow News Day Eli Manning.

1. Peyton et Eli Manning ont peut-être changé notre façon de regarder MNF ?

J’ai capté plus de ManningCast d’ESPN via Twitter que la diffusion réelle, mais mec, les clips qui ont atteint la chronologie étaient délicieux.

Ici, ils se moquent de l’interrupteur tentative/attaque ratée, mettant en vedette Russell Wilson.

L’incrédulité totale d’Eli et Peyton Manning et Russell Wilson de la fin farfelue de la prise de décision des Raiders – Ravens était si pertinente. #MNF pic.twitter.com/e8z7SD5GMH – Los Real Polyamorous Tantric Sex Guru (@LosRealAli) 14 septembre 2021

Ils avaient également Wilson pour l’interception de la ligne de but par ricochet susmentionnée – un jeu avec lequel il est malheureusement familier. Voici Peyton réagissant à cette pièce.

Voici Peyton appelant un jeu aléatoire dans un casque qui ne convient pas alors que le jeu se déroule un peu en arrière-plan?

Et voici l’alarme incendie d’Eli qui se déclenche !

La meilleure partie? Tout cela se passait sur ESPN2 pendant que Brian Griese et Louis Riddick faisaient de leur mieux pour conserver la gravité d’une cabine de diffusion de la NFL sur une chaîne. La diffusion des frères Manning correspondait malheureusement un peu mieux au ton du match.

Tout ce qu’il reste à dire sur la débâcle du football qui a suivi le premier match de l’Allegiant Stadium vu par les fans est une prière solennelle : Seigneur, s’il te plaît, laisse ce qui vient de se passer à Vegas, reste à Vegas.