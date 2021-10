Sept querelles entre coéquipiers en guerre de Formule 1

Avec deux coéquipiers en conflit continuant à Haas en 2022, voici un aperçu d’autres relations entre les pilotes de F1 qui se sont complètement rompues.

Alain Prost et Ayrton Senna (1988-89)

Par quoi d’autre pouvez-vous commencer dans un morceau comme celui-ci ?

La rivalité au sein de l’équipe la plus célèbre de la Formule 1 a probablement eu lieu lorsque les deux poids lourds se sont affrontés dans une équipe McLaren conquérante à la fin des années 1980.

La domination de la voiture et des pilotes est devenue très claire par le fait qu’ils ont remporté 15 des 16 courses en 1988, Senna obtenant son premier titre en remportant huit victoires contre sept pour Prost – et l’animosité entre les deux ne ferait que croître avant le l’année suivante.

Une guerre des mots s’est intensifiée entre les deux champions du monde, et le moment le plus controversé entre eux est survenu lors du Grand Prix du Japon 1989 où ils sont entrés en collision alors qu’ils se battaient pour la victoire de la course et le championnat du monde. Alors que Senna a pu repartir et remporter la course sur la bonne voie, il a ensuite été disqualifié – remettant le titre à Prost dans des circonstances acrimonieuses.

Prost est ensuite rapidement parti pour Ferrari et a déclaré à l’époque : « Pour être honnête, je suis assez content de partir car je pense qu’il devient absolument impossible de travailler avec Ayrton.

Lorsque le Français a signé pour l’équipe Williams alors dominante pour 1993 après un congé sabbatique, Senna a qualifié Prost de “lâche” lorsqu’il est apparu qu’il avait un droit de veto sur l’opportunité ou non du Brésilien de rejoindre l’équipe.

Les deux finiraient par résoudre leurs différends au moment où Prost prendrait sa retraite, mais leur temps passé ensemble sur la bonne voie était rempli de moments controversés.

Gilles Villeneuve et Didier Pironi (1981-82)

Cette rivalité Ferrari n’était pas seulement l’une des plus intenses de la Formule 1, mais une qui s’est finalement terminée par une tragédie.

Villeneuve s’est d’abord bien entendu avec son coéquipier Pironi après avoir été accueilli dans l’équipe, mais un incident sur la piste a finalement vu le Canadien jurer qu’il ne parlerait plus jamais à l’Italien.

En raison de deux abandons de Renault au Grand Prix de Saint-Marin 1982, Villeneuve et Pironi se sont retrouvés confortablement en tête du reste du peloton.

En raison de cet énorme avantage, Ferrari a ordonné aux deux pilotes de ralentir leur rythme pour s’assurer de la victoire, avec Villeneuve en tête.

Cependant, les deux ont échangé leurs positions à plusieurs reprises avec Pironi estimant qu’il avait le droit de dépasser son coéquipier, et Villeneuve furieux après, il a pensé que l’équipe leur avait dit de ne pas se battre.

Finalement, Pironi a dépassé son coéquipier dans le dernier tour pour remporter la victoire, laissant Villeneuve furieux et sentant que leur relation était irréparable.

Deux semaines plus tard, à Zolder, la tragédie a frappé. Villeneuve cherchait à aller plus vite que son coéquipier en qualifications et a subi un énorme accident en tentant de dépasser Jochen Mass, qui effectuait un tour lent. Il a quitté la piste et l’impact a tué Villeneuve, ce qui a amené les gens à se demander s’il essayait d’améliorer son temps au tour ou visait simplement à aller plus vite que son coéquipier.

Les avis sont partagés sur la question à ce jour, mais Alain Prost aurait déclaré à propos de l’accident : « La semaine avant sa mort, Gilles m’a appelé plusieurs fois et tout le temps il parlait de Pironi. Il était tellement en colère, je ne pouvais pas le croire. Quand l’accident s’est produit, je savais exactement pourquoi.

Sebastian Vettel et Mark Webber (2009-13)

La relation entre Vettel et Webber a mal tourné avant qu’ils ne deviennent coéquipiers lorsque l’Allemand, au volant d’une Toro Rosso, s’est empilé dans le dos du pilote Red Bull lors du Grand Prix du Japon 2007 à Fuji.

Webber a donné une évaluation flétrie par la suite, en disant : « Ce ne sont que des enfants, n’est-ce pas ? Des enfants qui n’ont pas assez d’expérience pour faire le travail, alors ils foutent tout en l’air.

Les deux se sont retrouvés en lice pour le titre chez Red Bull en 2010 et un affrontement en Turquie cette saison-là a été un grand catalyseur derrière les retombées entre les deux.

Leur concurrence serrée pour les prochaines saisons combinée aux accusations de Webber selon lesquelles l’équipe favorise Vettel – “pas mal pour un pilote numéro deux” me vient à l’esprit après la victoire de l’Australien à Silverstone – et leur moment le plus tristement célèbre est survenu lors de leur dernière saison ensemble à Red. Taureau.

Webber est passé de la 5e place sur la grille à la tête du Grand Prix de Malaisie 2013 et Vettel a reçu l’ordre de rester derrière son coéquipier en recevant le message radio codé de “multi 21”, qui autorisait l’Australien à rester devant.

Le triple champion du monde de l’époque a cependant ignoré le message, entamant une bataille intense contre son coéquipier et finissant par s’imposer.

Un Webber furieux a fauché à l’avant de la voiture de Vettel alors qu’il franchissait la ligne, a exprimé sa colère contre l’Allemand par la suite et a discuté publiquement de sa frustration sur le podium avec son coéquipier et Red Bull eux-mêmes, en déclarant : « En fin de compte, Seb a fait ses propres décisions aujourd’hui et aura la protection comme d’habitude, et c’est comme ça que ça se passe.

Nigel Mansell et Nelson Piquet (1986-87)

Déjà rivaux en piste avant d’être coéquipiers, l’arrivée de Piquet aux côtés de Mansell chez Williams était une perspective alléchante pour les fans de Formule 1 – et leur couple n’a pas déçu.

Piquet est arrivé dans l’équipe avec l’impression qu’il serait le pilote numéro un de Williams, mais Mansell l’a accompagné alors qu’ils se disputaient tous les deux le championnat du monde en 1986. Le Grand Prix d’Australie de fin de saison a vu Mansell entrer dans la course en tant que grand favori pour le titre, mais une défaillance de pneu « colossale » (comme décrit par Murray Walker) a vu ses chances s’effondrer cette année-là, et Prost a continué à arracher le titre des mains de Piquet.

L’année suivante, c’était une histoire similaire alors que Williams développait la meilleure voiture du domaine et laissait une bataille entre les coéquipiers en conflit pour le titre en 1987.

La saison s’est finalement terminée en faveur de Piquet après que le crash de Mansell au Japon l’a empêché de prendre le départ des deux dernières courses, mais il n’y a certainement pas eu de perte d’amour entre les deux au fil de l’année – laissant le Brésilien rejoindre Lotus avant la campagne 1988.

Lewis Hamilton et Nico Rosberg (2013-16)

Hamilton et Rosberg s’étaient connus et avaient couru l’un contre l’autre depuis leur enfance, mais leur relation s’est progressivement détériorée alors qu’ils se battaient successivement pour le Championnat du monde au début de l’ère turbo hybride.

Plusieurs moments controversés ont ponctué le déclin de leurs relations, comme lors des qualifications à Monaco en 2014, lorsque Rosberg est sorti de la piste alors qu’il était en pole provisoire, ce que Hamilton considérait comme une décision délibérée.

Ils sont également entrés en collision à Spa cette saison-là alors que Hamilton a subi une crevaison aux Combes lorsque l’aileron avant de Rosberg a touché la roue de son coéquipier.

Le Britannique a remporté le titre 2015 avec trois courses à disputer à Austin, mais Rosberg a jeté sa casquette sur son coéquipier dans la salle de récupération avant la cérémonie du podium avec l’Allemand en colère après que Hamilton l’ait forcé à écarter le départ dans des conditions humides.

Mais en 2016, tous les paris étaient ouverts dans l’équipe car les deux pilotes étaient seuls. Une grosse chute entre les deux au Grand Prix d’Espagne a ensuite été suivie d’une bataille tendue tout au long de l’année qui a vu Rosberg en tête du classement lors de la course finale à Abu Dhabi.

Hamilton avait délibérément défié les ordres de l’équipe d’essayer de ramener Rosberg dans le peloton de chasse, mais l’Allemand a finalement prévalu et a rapidement pris sa retraite quelques jours plus tard.

L’animosité entre les deux n’a clairement pas diminué non plus, car Hamilton a ignoré de manière flagrante Rosberg lorsque l’ancien pilote diffusait une grille de marche à Zandvoort.

Esteban Ocon et Sergio Perez (2017-18)

Alors qu’Ocon et Perez n’étaient pas en compétition pour les victoires de course pendant leur temps ensemble, plusieurs collisions entre les deux ont conduit à une rupture de confiance non seulement entre eux mais aussi avec l’équipe.

Au volant de Force India, qui deviendra plus tard Racing Point, la saison 2017 a vu le Mexicain et le Français se rencontrer à plusieurs reprises – notamment en marquant des roues lors du premier tour à Bakou et en endommageant les deux voitures, Perez finissant par se retirer de la course.

Un autre contact en Hongrie a été suivi de deux moments effrayants à Spa, où les pilotes ont à nouveau cogné des roues en roulant à toute allure vers Eau Rouge alors qu’Ocon coupait le mur. Cela s’est reproduit plus tard dans des circonstances presque identiques, Perez fermant la porte à son coéquipier et se terminant par des dommages aux deux voitures.

Telle était la perte de points pour l’équipe, Ocon et Perez ont été interdits de se battre à nouveau dur pendant leur temps ensemble, avant que le Français ne soit écarté fin 2018 en faveur de Lance Stroll.

Nikita Mazepin et Mick Schumacher (2021-présent)

La rivalité de choix actuelle entre les équipes de Formule 1 se situe au fond de la grille à Haas, Mazepin et Schumacher montrant ouvertement leur hostilité l’un envers l’autre alors qu’ils courent principalement entre eux cette saison.

Malgré leurs affrontements en piste et les mauvaises performances de la voiture dans l’ensemble, Haas a choisi de garder les deux pilotes pour la saison 2022 – non pas que le Russe s’attende à ce que leur relation s’améliore avec le temps.

Mazepin a déclaré au podcast Beyond The Grid : « Je pense que ce ne sont que deux jeunes pilotes qui sont prêts à atteindre le sommet de la Formule 1 et qui ont été placés dans une position difficile où, de manière réaliste, au fil de l’année, de plus en plus nous ne peuvent se battre que les uns avec les autres.

“Je ne sais pas combien d’années il nous reste ensemble, mais je ne pense pas que ce sera une course en douceur.”

Gênant.