Sept raisons pour lesquelles les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G sont LES cadeaux à offrir à ce Diwali

Les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G sont livrés avec certains des meilleurs appareils photo que vous obtiendrez sur les téléphones.

Ils ont bouleversé le marché lors de leur lancement, devenant des best-sellers en un rien de temps. Ils continuent d’être parmi les téléphones les plus populaires et le seront pendant un certain temps encore. C’est pourquoi nous pensons que vous êtes sur le marché pour obtenir des cadeaux Diwali pour des personnes vraiment spéciales, il n’y a peut-être pas de meilleure option que deux des téléphones les plus populaires de l’année – le OnePlus 9 Pro 5G et le OnePlus 9 5G .

Et non, ce n’est pas seulement une question de ventes et de battage médiatique, ces deux téléphones sont les meilleurs à des kilomètres, ce qui en fait des cadeaux parfaits pour ce Diwali. Vérifiez ces sept facteurs qui font de ce duo de téléphones les appareils à offrir à Diwali :

Design et affichages époustouflants

Avec leurs faces avant et arrière en verre et leurs teintes uniques, les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G sont un régal pour les yeux. Le OnePlus 9 Pro 5G avec ses couleurs élégantes et subtiles de Morning Mist, Pine Green et Stellar Black plaira à la foule futuriste. Il est livré avec un écran AMOLED fluide quad HD de 6,7 pouces élégamment incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui s’adapte à l’évolution du contenu. Le OnePlus 9 est livré avec un langage de conception élégant similaire et est disponible en Astral Black, Arctic Sky et Winter Mist, avec un écran AMOLED fluide Full HD de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une navigation et un défilement fluides. Les deux écrans sont superbes à regarder et intègrent également des scanners d’empreintes digitales rapides et sécurisés. Et ne pensez pas que ces téléphones sont des chouchous – ils sont tous deux dotés d’une protection Corning Gorilla Glass, et le OnePlus 9 Pro 5G est également doté d’une protection contre la poussière et l’eau.

Les meilleurs processeurs et piles de RAM

Les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G sont équipés du processeur le plus puissant du marché. Ces deux téléphones sont alimentés par le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888, ce qui leur donne une vitesse incroyable. Les deux téléphones sont livrés avec une RAM haute vitesse et des options de stockage efficaces de 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Avec jusqu’à 12 Go de RAM haute vitesse et jusqu’à 256 Go de stockage efficace, vous disposez de deux téléphones conçus pour traverser la vie et ajouter une touche de vitesse à chaque festival.

La meilleure performance

Les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G n’ont pas que de bonnes caractéristiques sur papier. Ils les soutiennent avec des performances révolutionnaires. Le OnePlus 9 Pro 5G est l’un des téléphones les plus puissants du marché et peut gérer tout ce que vous lui lancez avec facilité et élégance, et le OnePlus 9 5G est très peu aussi capable. Les deux peuvent tout gérer, des jeux haut de gamme au travail quotidien de routine, et les deux téléphones sont également dotés de haut-parleurs fantastiques, ce qui en fait des centrales multimédias. Qu’il s’agisse de travailler ou de jouer, quiconque a la chance d’avoir ces téléphones n’aura rien à redire.

Des caméras qui bougent

Les OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G sont livrés avec certains des meilleurs appareils photo que vous obtiendrez sur les téléphones. Les deux téléphones sont livrés avec des appareils photo Hasselblad emblématiques, conçus en collaboration avec l’un des noms les plus célèbres de la photographie. Le OnePlus 9 Pro 5G est livré avec un capteur principal Sony IMX789 de 48 mégapixels avec OIS, un capteur ultra-large Sony iMX766 de 50 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. Le OnePlus 9 5G partage le même capteur Sony IMX 766 ultra-large de 50 mégapixels et est livré avec un capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Tout cela ne se combine pas seulement pour prendre des vidéos et des photos fantastiques, mais grâce à un certain nombre de touches Hasselblad, vous offre également des couleurs et des perspectives incroyables (y compris le légendaire mode panorama XPan), offrant une perspective de caméra unique. Complétez cela avec de superbes caméras selfie de 16 mégapixels avec une large perspective et tous ceux qui obtiennent ce duo pour des cadeaux bombarderont leur chronologie et leurs groupes WhatsApp avec des photos et des vidéos tournées sur ces téléphones.

Une excellente durée de vie de la batterie et des vitesses de charge Warp-ed – vraiment !

Le OnePlus 9 Pro 5G et le OnePlus 9 5G sont tous deux livrés avec des batteries de 4 500 mAh qui passeront facilement une journée d’utilisation normale. Mais ces téléphones ne se résument pas à une excellente autonomie de batterie. Les deux sont compatibles avec la légendaire technologie Warp Charge de OnePlus, ainsi que des chargeurs de 65 W dans la boîte. Cela signifie qu’ils seront facturés de 0 à 100 en une demi-heure environ. Le OnePlus 9 Pro 5G prend également en charge Warp Charge 50 Wireless et peut être rechargé en un peu plus de quarante minutes sur un chargeur sans fil. Celui qui les obtiendra ne manquera jamais de pouvoir !

Existe-t-il quelque chose de mieux qu’Oxygen OS ?

Tous les meilleurs matériels et conceptions sont de peu d’utilité s’ils ne sont pas soutenus par le carburant de la plupart des smartphones – le système d’exploitation. C’est là que OnePlus détient un avantage imbattable sur ses concurrents. Chaque OnePlus fonctionne sur Oxygen OS, qui n’est pas seulement l’une des interfaces Android les plus fluides, mais qui est également doté d’un bilan enviable en matière de correction de bugs et de mise à jour Android en temps opportun. Les OnePlus 9 Pro 5G et 9 5G fonctionneront sans à-coups pour les années à venir.

À l’épreuve du futur

A quoi sert un cadeau qui survit à son utilité en quelques mois ? Le OnePlus 9 Pro 5G et le OnePlus 9 5G vont cependant durer encore et encore pendant des années, car ils disposent non seulement du meilleur matériel et des meilleurs logiciels du moment, mais sont également prêts à affronter l’avenir. Les deux téléphones prennent en charge la 5G. Ainsi, lorsque le réseau ultra-rapide sera disponible, vos amis n’auront pas à investir dans de nouveaux téléphones, mais pourront immédiatement commencer à surfer sur la prochaine génération de connectivité ! Les deux téléphones sont actuellement disponibles avec un certain nombre d’échanges et offres spéciales, avec des remises spéciales et des programmes EMI sans intérêt. Le OnePlus 9 Pro 5G est disponible sur OnePlus.in à Rs 58 999 (8 Go/ 128 Go) et Rs 63 999 (12 Go/ 256 Go). Le OnePlus 9 5G commence à Rs 46 999 pour la version 8 Go / 128 Go, avec la version 12 Go / 256 Go au prix de Rs 51 999. Les deux téléphones sont également disponibles dans les magasins partenaires en ligne et hors ligne de OnePlus et également sur Amazon.

