Sept traditions de Noël victoriennes surprenantes – de la nourriture aux conceptions de cartes

Que faisaient les Victoriens à Noël ? (Photo : ./Rex Shutterstock)

Noël est là, et quelle que soit la manière dont vous choisissez de passer la saison des fêtes, il y a de fortes chances que vous adoptiez de nombreuses coutumes et traditions que nous connaissons et aimons tous – de l’envoi de cartes de fête au festin de dinde (ou l’équivalent végétalien) Pudding de Noël et tartelettes le jour même.

La plupart des gens ont grandi avec ces traditions – dont beaucoup ont leurs racines au XIXe siècle, popularisées par la reine Victoria ainsi que Charles Dickens dans son roman A Christmas Carol.

Cela ne veut pas dire que certains de nos favoris festifs n’ont pas subi quelques changements depuis l’ère victorienne, esprit.

Alors, comment les Victoriens ont-ils passé Noël – était-ce tous des dîners de dinde, des cadeaux sous le sapin et en attendant le Père Noël, ou ont-ils fait les choses différemment ?

Voici quelques-unes des traditions de Noël du XIXe siècle qui pourraient vous surprendre…

Tartelettes

Bien que nous connaissions peut-être une garniture de fruits secs, d’écorces confites, de sucre et d’épices dans nos tartelettes, c’était une autre histoire pour les Victoriens – dont la propre viande hachée contenait en effet de la viande.

Alors que les générations précédentes préféraient les viandes telles que l’agneau, le veau, la langue et même les tripes dans leurs tartelettes, le bœuf haché était plus couramment utilisé par les Victoriens aux côtés des fruits et des épices – bien qu’au milieu du siècle, les garnitures sans viande aient gagné en popularité. dans certaines couches de la société.

Les tartes hachées ont un peu changé depuis l’époque victorienne (Photo: .)

On ne sait pas pourquoi, mais cela a finalement conduit à la quasi-abandon de la viande au profit des hachis aux fruits au début des années 1900 – bien que beaucoup à ce moment-là contiennent encore du suif de bœuf.

cadeaux de Noël

Avant l’ère victorienne, les cadeaux étaient offerts au Nouvel An plutôt qu’à Noël, et étaient plutôt modestes – généralement constitués de décorations et d’artisanat faits à la main, ou de noix, de fruits et de bonbons.

Les cadeaux ont finalement été déplacés sous l’arbre au fur et à mesure qu’ils devenaient plus gros et plus chers – bien qu’une certaine étiquette autour de l’offre de cadeaux soit restée.

C’est beaucoup de gui (Photo: .)

Les femmes, par exemple, ne devaient offrir des cadeaux qu’aux hommes avec lesquels elles étaient mariées ou apparentées – et ceux-ci devaient être de nature plus pratique qu’intime, des cadeaux tels que des kits de rasage et des boîtes à tabac s’avérant populaires.

Les cadeaux pour les femmes, quant à eux, dépendraient de leur statut social et de leur statut matrimonial – et pourraient inclure n’importe quoi, des savons et parfums aux bijoux, fleurs et bonbons.

carte de Noël

Sombre. (Photo: News Dog Media)

Les cartes de Noël étaient également un produit de l’ère victorienne, le fonctionnaire Sir Henry Cole ayant introduit la première carte commerciale au monde en 1843.

Mais alors que nous sommes peut-être plus habitués à voir des scènes de Noël enneigées, des pères Noël joyeux et des rouges-gorges mignons sur les nôtres, les cartes victoriennes n’étaient pas toujours aussi confortables.

De nombreuses cartes à cette époque comportaient des motifs bizarres, qui à l’époque étaient considérés comme des signes de bonne fortune ou envoyaient des superstitions – et étaient censés servir d’amorces de conversation pendant la période des fêtes.

Ce qui, dans la pratique, signifiait que votre salutation festive pouvait inclure n’importe quoi, des enfants qui couvaient et des homards au hasard aux images de fourmis s’attaquant les unes les autres, et le Père Noël comme un anti-héros qui était de mèche avec le diable.

Il y avait aussi une tradition selon laquelle les gens envoyaient des cartes de Noël avec des images d’oiseaux morts – on pensait en partie comme une référence aux « histoires courantes d’enfants pauvres gelant à mort à Noël », mais aussi pour marquer ce qui était connu sous le nom de « Wren Day » en décembre. 26.

Le jour – également connu sous le nom de St Stephen’s Day en Irlande – était associé à une chasse aux oiseaux traditionnelle, car les Victoriens pensaient que «tuer un troglodyte ou un rouge-gorge» portait chance.

Ce qui, à son tour, signifie que si vous envoyiez à quelqu’un une carte avec un oiseau mort dessus, vous lui souhaitiez essentiellement bonne fortune.

dîner de Noël

Le Leadenhall Market de Londres la veille de Noël en 1884 (Photo : .)

Alors que la dinde a fait une apparition sur les tables du dîner de Noël victorien, elle n’était pas aussi populaire à l’époque qu’elle l’est maintenant.

À l’époque, la dinde et le poulet étaient trop chers pour les budgets de nombreuses personnes – ce qui signifie que ce n’était que le dîner de Noël de choix pour les riches, ne devenant plus répandu qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque de meilleures méthodes d’élevage ont fait chuter le prix de la dinde.

Au lieu de cela, les gens dînaient sur du rosbif pour leur repas de fête, tandis que l’oie était également populaire – bien que ce ne soit pas bon marché non plus, avec de nombreuses personnes appartenant à des « clubs d’oie » – ce qui leur permettait de faire des versements réguliers dans une épargne plan qu’ils pourraient ensuite consacrer à l’achat d’une oie pour leur repas de fête.

L’oie était préparée à la maison puis emmenée chez les boulangers pour être rôtie, car la plupart des gens n’avaient pas de four à la maison.

Bien sûr, le dîner de Noël était plus élaboré selon qui vous étiez – la reine Victoria s’installant pour un repas de fête qui aurait inclus un ou deux cygnes rôtis ainsi que de la dinde.

Et n’oublions pas le traditionnel plum-pudding pour parfaire le tout.

Jeux de Noël

Les jeux du jour de Noël sont assez différents de nos jours (Photo: .)

Sans les distractions du discours de la reine ou du spécial Noël pour se tenir occupés, les Victoriens aimaient plutôt jouer à des jeux de société le jour de Noël – bien qu’il soit difficile de dire si l’un d’entre eux pourrait s’imposer à l’ère moderne.

Un jeu populaire, Squeak Piggy Squeak, a vu un joueur les yeux bandés et chargé de deviner l’identité de la personne couinant comme un cochon – tandis qu’un autre, Throwing The Smile, obligeait les gens à s’asseoir en cercle et à aller aussi longtemps qu’ils le pouvaient sans sourire .

Les jeux traditionnels tels que Hunt The Thimble – qui consiste à cacher un dé à coudre dans la pièce et aux plus jeunes membres de la famille à essayer de le trouver – étaient également populaires ce jour-là.

Bien que tout n’ait pas été un plaisir inoffensif – comme un autre jeu, Snapdragon, impliquait de remplir un bol de raisins secs et de brandy, puis de l’allumer – le gagnant étant la personne qui pouvait alors manger le plus de raisins secs pendant que le bol était encore en feu.

D’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas voir que celui-ci dépasse la santé et la sécurité ces jours-ci.

sorties de Noël

Qu’aurait été Noël sans un voyage pour voir du bétail de prix? (Photo : .)

Votre sortie de Noël moderne moyenne peut impliquer une visite d’un marché de Noël ou des lumières festives et du vin chaud – mais les Victoriens avaient quelques idées différentes en ce qui concerne leur propre plaisir de Noël.

Parmi les événements populaires avant Noël au 19ème siècle, il y avait le Smithfield Cattle Club show, une exposition agricole qui montrait chaque année un bétail particulièrement impressionnant.

Le spectacle a commencé à Smithfield à Londres en 1799 et a culminé en popularité au cours des années 1800, attirant un pic de 135 000 visiteurs en 1862. Il est resté populaire au 20e siècle également, le dernier spectacle ayant eu lieu en 2004.

Bien sûr, si le bétail ne faisait pas flotter votre bateau, il y avait aussi une sortie festive au théâtre à envisager à la place – avec les Victoriens responsables de la montée en popularité de la pantomime de Noël telle que nous la connaissons.

Les pantomimes ouvraient traditionnellement le lendemain de Noël – d’où l’association avec Noël – et seraient souvent des spectacles somptueux – selon le Victoria and Albert Museum, elles pouvaient durer jusqu’à cinq heures et être remplies de supercheries scéniques et d’énormes personnages.

Coutumes de Noël

Wassailing a pris plusieurs formes (Photo: .)

Comme si se mettre le feu ou envoyer des cartes avec des oiseaux morts n’était pas assez original, les Victoriens avaient aussi leur part de coutumes de Noël inhabituelles.

La pratique du ‘wassailing’ était parmi eux – avec deux types, la visite de la maison et la visite du verger, traditionnellement célébrée la douzième nuit.

Le wassail de visite de maison verrait les participants passer de maison en maison en chantant et en se réjouissant, ainsi qu’en partageant des boissons du « bol de wassail » – la boisson en question étant un punch chaud et épicé souvent à base de cidre.

Le « wassail à base de verger était populaire dans les régions fruitières telles que le Kent et le Derbyshire, et verrait les agriculteurs griller les arbres avant de verser le wassail sur les racines dans l’espoir que cela conduirait à une bonne récolte.

La pratique du wassailing remonte à l’époque anglo-saxonne, et des événements de wassailing – avec déguisements et, bien sûr, la boisson elle-même – ont toujours lieu aujourd’hui.



