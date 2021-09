Septembre 2021 pourrait être le mois le plus humide de Delhi ! Voici pourquoi

Cette saison de mousson, Delhi a reçu une pluviométrie moyenne de 55,3 mm, soit 34% des précipitations qui se produisent en août

Les pluies de Delhi : Les précipitations à Delhi sont restées en grande partie sèches et très faibles en juillet. Cette année, la mousson a été plus active que jamais, la capitale nationale enregistrant près de 70 % des précipitations de sa mousson en seulement 10 jours en septembre. Samedi, Delhi a enregistré 1 100 mm de précipitations pendant la mousson. C’était en 2003, lorsque Delhi a été témoin de telles averses record avec des précipitations totales de 1 050, pendant la mousson. En effet, une alerte orange a été émise par le service météorologique indien de la capitale nationale qui prévoyait des précipitations modérées à fortes ainsi que des orages sur la RCN de Delhi entre 7h et 10h. Décomposons-le davantage et comprenons ce qui se passe et pourquoi septembre pourrait être le mois le plus humide à Delhi.

Précipitations normales à Delhi entre juin et septembre

Cette saison de mousson, Delhi a reçu une pluviométrie moyenne de 55,3 mm, soit 34% des précipitations qui se produisent en août. Il est ensuite suivi par juillet à hauteur de 311%, septembre avec 22%, puis juin à 13%. Les précipitations annuelles de Delhi sont enregistrées à 670,7 mm, dont nous avons déjà reçu 553,8 mm (environ 83 %) de juin à septembre. Les précipitations normales que nous observons au mois de juin (lorsque la mousson est arrivée) sont de 62 à 64 mm et pour août, elles se situent entre 182-200 mm et septembre, elles sont d’environ 115,6 mm.

Les précipitations à Delhi ont enregistré cette année.

Delhi a enregistré 29,6 mm et a terminé 54 % en dessous de la normale en juin de cette année. Après l’arrivée de la mousson, les précipitations en juillet se sont améliorées et les précipitations ont atteint 338,8 mm. Le mois d’août de cette année a connu moins de précipitations comparativement, étant donné que ce mois enregistre généralement les précipitations maximales de la saison. Les précipitations de Delhi ont été enregistrées à 214,5 mm le mois dernier à 14% de déficit

Pourquoi ce mois de septembre est-il exceptionnellement humide pour les Delhiites ?

Les précipitations normales de septembre à Delhi ne sont que de 115,6 mm, mais les 24 heures de précipitations enregistrées à Delhi, Safdarjung (à 112,1 mm et 117,7 mm) étaient exceptionnellement élevées à cette période de l’année. Les chiffres des précipitations à Delhi pour ce mois ont atteint 386,5 mm (comme le 13 septembre) en raison des 10 jours de pluie sur le total de 13 ce mois-ci. Le Dr K Sathi Devi, chef du Centre national de prévision météorologique de New Delhi, a déclaré que les précipitations sont en grande partie dues aux systèmes dépressionnaires consécutifs et persistants formés dans la baie du Bengale.

Selon le rapport de l’IMD intitulé « Variabilité des précipitations observées et changements sur l’État de Delhi », aucune des précipitations saisonnières ou annuelles de la mousson n’a montré d’augmentation ou de diminution significative de la tendance des précipitations au cours des 30 dernières années, entre 1989 et 2018. Les précipitations de juin les plus élevées de 146 mm ont été enregistré en 2008, juillet (456,2 mm) en 2003, août (457,8 mm) en 1995 et septembre (325,33 mm) en 2010, au cours des trois dernières décennies. New Delhi et le centre de Delhi ont reçu les précipitations maximales pendant les moussons. Les régions de l’est et du nord-ouest de Delhi enregistrent les plus faibles.

