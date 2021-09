Septembre est un mois crucial pour l’AC Milan

Septembre s’annonce comme un mois crucial pour l’AC Milan. Les joueurs reviendront peu après la trêve internationale, puis la saison reprendra rapidement son rythme. Les Rossoneri ont bien joué jusqu’à présent, remportant leurs deux matches avec une différence de buts de plus quatre, mais ont un calendrier de septembre très difficile. Les joueurs vedettes se remettent également de blessures, créant des questions de disponibilité pour le manager Stefano Pioli.

Tout cela est également lié au retour tant attendu de Milan en Ligue des champions.

Septembre crucial pour l’AC Milan

Blessures

Blessures – un thème commun à Milan. Cette année, jusqu’à présent, n’est pas différente. Tout d’abord, il y a Zlatan Ibrahimovic. Le meilleur buteur de Milan la saison dernière n’a pas encore joué. Ceci, bien sûr, est dû à sa blessure contre la Juventus vers la fin de la saison dernière qui l’a également empêché de participer à l’Euro 2020. Il reste l’un des meilleurs joueurs de Milan et un leader majeur, son retour est donc nécessaire. Ibrahimovic est revenu aux séances d’entraînement normales, donc les fidèles de Milan espèrent que son retour approche.

Un autre joueur blessé est Franck Kessie. Pour aggraver les choses, son renouvellement de contrat crée actuellement des problèmes au sein de Milan. L’Ivoirien est un joueur que Milan ne peut pas se permettre de perdre, mais Tottenham Hotspur et le Paris Saint-Germain sont intéressés, selon la BBC. Kessie n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure mais a repris un entraînement régulier. Il y a une chance que Kessie et Ibrahimovic reviennent le plus tôt possible.

Enfin, il y a la nouvelle recrue Olivier Giroud. Le Français a débuté les deux matches de Milan et a marqué un doublé lors de la victoire 4-1 sur Cagliari. Il a récemment reçu un diagnostic de COVID-19, selon le club, donc son retour est également en suspens.

Calendrier de l’AC Milan

Le premier match du mois de Milan aura lieu contre la Lazio dimanche. Milan est à égalité de points avec la Lazio, bien que le club de Rome occupe le premier rang en championnat en raison d’une différence de buts de plus sept. Marquer un attaquant comme Ciro Immobile et marquer contre une défense solide avec Francesco Acerbi sera difficile. Il sera encore plus difficile de marquer si Ibrahimovic et Giroud ne sont pas disponibles. Le match de la Lazio mettra à l’épreuve la force et la profondeur de Milan.

Peu de temps après, Milan affronte Liverpool lors de son premier match de Ligue des champions depuis 2014. Il y a beaucoup d’histoire autour de ce match et Liverpool cherchera à faire des vagues tôt après une saison pleine de blessures l’année dernière. Ce sera une tâche extrêmement difficile pour Milan.

Cela ne s’arrête pas là, Milan jouant contre la Juventus au niveau national juste après. La rivalité légendaire continue, où ce match a beaucoup de poids pour la course Scudetto. La Juventus a mal commencé la saison, mais il ne serait pas sage de sous-estimer l’équipe expérimentée.

Après la Juventus, Milan jouera deux matches en quatre jours. Ceux-ci viennent contre Spezia et Venezia en Serie A. Il y a une baisse assez importante des talents de Liverpool et de la Juventus à Spezia et Venezia, ce qui présente une belle pause pour les Rossoneri, mais la fatigue peut jouer un rôle dans ces matches. Le calendrier de Milan du passé a rarement été aussi rempli de matchs difficiles.

Le dernier match du mois revient en Ligue des champions, cette fois contre l’Atletico Madrid. Les champions de la Liga pourraient finalement être le match le plus difficile du mois.

Il est difficile de voir Milan repartir de ce mois avec succès dans la majorité des matches, mais septembre pourrait probablement donner le ton pour le reste de la saison.

