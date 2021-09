Septembre voit de forts afflux de FPI; le score des actions par rapport à la dette

Plus tôt ce mois-ci, un rapport de Morgan Stanley indiquait que l’Inde serait probablement incluse dans les indices obligataires mondiaux d’ici le début de l’année prochaine, ce qui pourrait générer des entrées de 170 à 250 milliards de dollars dans les obligations au cours de la prochaine décennie.

Par Manish M. Suvarna

Au cours de l’exercice en cours, septembre a enregistré le montant le plus élevé d’investissements de portefeuille étrangers jusqu’à présent, mais les entrées de dette sont restées faibles par rapport aux actions. Selon les données du NSDL, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont investi 13 163 crores de roupies en actions et 5 423 crores de roupies en dettes jusqu’au 21 septembre.

Entre le 1er et le 21 septembre, l’investissement net en dette des FPI s’élevait à 12 144 crores de roupies en août. En août, les investissements des FPI s’élevaient à Rs 16 556 crore.

« Les investisseurs étrangers avaient pris des positions sur la dette indienne lorsque les rendements à 10 ans se situaient à 6,22-25% en août, mais en septembre, ils sont tombés à 6,12-15%, ce qui, à son tour, a réduit l’intérêt des investisseurs étrangers au cours de septembre », a déclaré Ajay Manglunia, MD et chef des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport de Morgan Stanley a déclaré que l’Inde serait probablement incluse dans les indices obligataires mondiaux d’ici le début de l’année prochaine, ce qui pourrait rapporter 170 à 250 milliards de dollars d’entrées dans les obligations au cours de la prochaine décennie. La plupart des acteurs du marché ont déclaré que l’amélioration des conditions macroéconomiques et la poussée du gouvernement vers une croissance tirée par les dépenses d’investissement pourraient aider l’Inde à être incluse dans les indices obligataires mondiaux.

« Nous sommes très proches de l’inclusion de la dette souveraine indienne dans les indices mondiaux. Cela a jeté les bases d’un regain d’intérêt pour les obligations indiennes, en particulier de la part des investisseurs étrangers. Un autre catalyseur est la macro-économie indienne par rapport aux perspectives économiques mondiales. Le marché indien de la dette semble offrir une meilleure équation risque-rendement par rapport aux autres marchés mondiaux », a déclaré Manglunia.

Des taux plus bas et des conditions de liquidité faciles à l’échelle mondiale attirent également les FPI vers les marchés émergents à la recherche de meilleurs rendements. « Les banques centrales dans le monde sont devenues plus tolérantes à l’inflation. Ainsi, l’environnement actuel de liquidité facile et de taux bas devrait persister et toute normalisation ne se fera qu’à un rythme très lent. Cela a accru l’appétit de l’investisseur pour un marché émergent », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les concessionnaires des banques publiques ont déclaré que les investissements des FPI augmenteraient à l’avenir après l’inclusion des obligations indiennes dans les indices mondiaux. De plus, les perspectives du marché obligataire sont positives, la banque centrale soutenant fermement les marchés.

