Sepultura annonce les détails de l’album ‘Sepul Quarta’ des collaborations de quarantaine

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, la plus grande exportation de métal d’Amérique latine SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et d’agir comme un animal pris au piège dans une cage. Comme les fleurs qui poussent sur le corps de l’oiseau décédé représentées sur la superbe couverture colorée de Eduardo Recife, les pionniers du thrash metal de Belo Horizonte ont mis à profit leur temps libre inattendu pour démarrer un projet qui les a occupés tout au long de l’année 2020 : leur nouvel album live, “SepulQuarta”, verra le jour le 13 août et la précommande de cette sortie unique en son genre mettant en vedette des musiciens invités de renom du monde entier commence aujourd’hui.

SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser commentaires: “‘SepulQuarta’ est né au tout début de la pandémie quand tout était à l’arrêt. Nous avions sorti un nouvel album, mais nous ne pouvions pas tourner pour cela. Par conséquent, nous avons créé cet événement récurrent où nous pouvions parler avec nos fans du monde entier, jouer notre musique et échanger des idées. C’était génial ! ‘SepulQuarta’ nous a maintenus en vie et forts tout au long de l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire de l’humanité.”

De toute évidence, les pionniers brésiliens/américains n’étaient pas les seuls musiciens à ressentir cela, alors ils ont commencé à se connecter avec des amis et des collègues du monde entier et leur ont demandé non seulement de faire partie de leur podcast hebdomadaire, mais aussi de se joindre à eux pour jouer l’un des SÉPULTUREles morceaux classiques de . Depuis la sécurité de leur foyer, des stars internationales comme Devin Townsend, Scott Ian (ANTHRAX), Danko Jones, Matt Heafy (TRIVIUM), et bien d’autres ont enregistré un SÉPULTURE avec le groupe, qui ont maintenant été mixés et masterisés par Conrado Ruther pour sortie sur CD Jewelcase, vinyle 2LP recyclé en noir et marbré (Explosion nucléaire + bandshop exclusif) et toutes les plateformes de streaming.

Aujourd’hui, SÉPULTURE dévoile une performance spectaculaire de “Masquer” qu’ils ont enregistré avec le prog master Devin Townsend.

Voici la liste complète des pistes :

01. Territoire (feat. David Ellefson)



02. Coupe-gorge (feat. Scott Ian)



03. la sépulture (feat. Danko Jones)



04. Moi intérieur (feat. Phil Rind)



05. La haine de côté (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)



06. Masquer (feat. Devin Townsend)



07. Peur, Douleur, Chaos, Souffrance (feat. Emily Barreto)



08. Nid de vandales (feat. Alex Skolnick)



09. Esclave Nouveau Monde (feat. Matthew K. Heafy)



dix. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)



11. Singes de Dieu (feat. Rob Cavestany)



12. Soi fantôme (feat. Mark Holcomb)



13. Esclaves de la douleur (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)



14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)



15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)



