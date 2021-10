Même si le monde s’ouvre doucement et que les spectacles commencent à avoir lieu, il y a encore trop d’incertitude avec les règles en constante évolution entre les différents pays européens. À la suite de cela, SÉPULTURE a reporté son Europe « Quadra » tournée jusqu’en 2022.

SÉPULTURE guitariste Andreas Kisser commente : « Il est vraiment difficile de reporter à nouveau une autre tournée, en raison des restrictions liées au COVID-19. Nous sommes obligés de le faire pour nous assurer que tout le monde est en sécurité pour profiter des concerts. Nous sommes très heureux et reconnaissants pour la vente de billets, etc. impatient de jammer pour vous tous! Cela prendra un peu plus de temps mais nous nous reverrons bientôt dans un environnement sécuritaire pour nous tous. Prenez soin de vous et écoutez ‘Quadra’. »

Les billets achetés resteront valables pour les nouvelles dates de tournée.

SÉPULTURE avec REICH SACRÉ et PIED-DE-BICHE dates de la tournée automne 2022 :

20 oct. – DK – Copenhague – Amager Bio



21 oct. – DE – Leipzig – Hellraiser



22 octobre – CZ – Zlin – Hala Datart



23 octobre – PL – Wroclaw – A2



25 oct. – AT – Vienne – Arena



26 oct. – HU – Budapest – Barba Negra



27 oct. – DE – Munich – Backstage



28 oct. – DE – Cologne – Essigfabrik



29 oct. – CH – Pratteln – Z-7



30 oct. – CH – Lausanne – Les Docks



01 nov. – Royaume-Uni – Glasgow – QMU



02 novembre – Royaume-Uni – Manchester – O2 Ritz



03 nov. – IE – Dublin – Académie



04 novembre – Royaume-Uni – Wolverhampton – KK’s Steel Mill



05 novembre – Royaume-Uni – Londres – Electric Brixton



06 nov. – BE – Anvers – Trix



08 nov. – FR – Toulouse – Le Bikini



09 nov. – ES – Madrid – Mais



10 novembre – PT – Porto – Hard Club



11 novembre – ES – Pampelune – Totem



12 novembre – ES – Barcelone – Razzmatazz 2



14 nov. – LU – Esch/Alzette – Rockhal



15 nov. – FR – Paris – La Machine du Moulin Rouge



16 novembre – DE – Stuttgart – Im Wizemann



17 novembre – DE – Berlin – Astra



19 nov. – DE – Hambourg – Markthalle



20 novembre – Pays-Bas – Haarlem – Patronaat



21 nov. – DE – Wiesbaden – Schlachthof

Formé en 1984 au Brésil, SÉPULTURE a continué à vendre des millions de disques et à consolider son héritage en tant que l’un des plus grands groupes de métal des années 1980, 1990 et au-delà. Aujourd’hui, SÉPULTURE est toujours aussi fort, 15 albums au cœur de l’une des discographies les plus percutantes de l’histoire.

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, la plus grande exportation de métal d’Amérique latine SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, le groupe a saisi l’occasion de lancer son propre hebdomadaire « SepulQuarta » podcast vidéo dans lequel ils invitaient d’autres musiciens célèbres du monde entier non seulement à discuter de sujets importants, mais aussi à interpréter un morceau de SÉPULTURE‘s catalogue massif avec le groupe. La compilation complète qui en résulte est sortie en août, avec l’album contenant 15 classiques mettant en vedette des invités et des amis de renommée internationale.

SÉPULTURE comprend Embrasser, chanteur Derrick vert, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.

