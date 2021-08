Sepultura sortira ‘Sepulnation: The Studio Albums 1998 2009’ en octobre

Bien qu’il s’agisse de la plus grosse exportation de musique heavy du Brésil, quand SÉPULTURE a perdu son leader et fondateur d’origine Max Cavalera en 1996, et Maxle frère et le batteur de Igor Cavalera en 2006, beaucoup pensaient que le groupe ne se remettrait pas de leurs départs. Cependant, à Cleveland, Ohio, vétéran de la scène punk et hardcore Derrick vert, SÉPULTURE ont trouvé une force formidable et imposante qui dirigerait le groupe avec puissance et conviction à travers cette nouvelle ère de leur carrière.

“Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009”, libéré par BMG le 22 octobre, célèbre la phase des secondes du groupe, et ce coffret de cinq albums (sur huit dalles de vinyle ou cinq CD) contient les albums “Contre”, “Nation”, “Roorback”, “Dante XXI” et “A-Lex”, qui sont tous coupés à demi-vitesse, remasterisés et de retour sur vinyle de 180 grammes pour la première fois depuis une décennie et également sous forme de coffret de CD de collection. De plus, le “Roorback” l’album présente le rare “Revolusongs” EP, qui est disponible pour la première fois numériquement et a vu le groupe célébrer leurs influences avec des reprises de groupes aussi musicalement larges que DEVO, EXODE, U2 et ATTAQUE MASSIVE.

Tous les fans qui craignaient que cette nouvelle gamme de SÉPULTURE verraient le groupe apprivoiser son approche intense et lourde n’ont pas été déçus quand “Contre” est sorti des pièges en 1998. Avec la centrale électrique qui est Igor Cavalera toujours à la batterie (il est resté pour quatre des cinq albums), Andreas Kisser‘s broyage guitares et bassiste Paulo Jr.l’extrémité inférieure lourde de ‘s propulsée derrière Derrick vertle rugissement guttural et SÉPULTURE sonnait plus lourd et plus puissant que jamais. Cette période a vu le groupe continuer à faire avancer son son et à défier de nouveaux sons et styles, mais ils n’ont jamais perdu de vue ce qui était le cœur du groupe. La nature juste et rebelle est restée avec l’album de 1998 “Nation” appelant à “une nation, Sepulnation”, un cri de ralliement qui est resté avec le groupe tout au long de leur longue et difficile carrière.

“Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009” ramène l’attention sur une période du groupe qui a peut-être été manquée par les premiers supporters et montre que le feu a continué à brûler vif tout au long.

« C’est un honneur et un privilège de faire partie de SÉPULTUREl’histoire de », déclare Vert.

“Je suis fier de tout le travail que nous avons accompli ensemble et il est logique que ce format de coffret soit publié pour que les fans aient l’histoire complète de SÉPULTURE. Vive la Sépulnation !”

Pré-commander “Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009” ici.

