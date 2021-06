Séquençage du génome de 30 000 échantillons de Covid-19 réalisé par l’INSACOG

in

Le pays a administré 23,27 crores de doses de vaccins. Le taux de positivité quotidienne était en baisse et était de 6,34 %.

Le réseau indien du consortium génomique SARS-CoV-2 (INSACOG) qui surveille les variantes mutantes du virus Covid-19 a jusqu’à présent séquencé 30 000 échantillons. Le réseau INSACOG comprend 10 laboratoires surveillant les variantes des mutants de Covid-19 qui ont le potentiel d’affecter gravement la transmission de la maladie.

Ce réseau est en train d’être étendu pour ajouter 18 laboratoires supplémentaires. Le Dr Harsh Vardhan, ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union (MoHFW), a fait cette annonce lors de la réunion du groupe des ministres (GoM) sur Covid lundi. Le pays a jusqu’à présent séquencé 30 000 échantillons et l’ajout de 18 laboratoires augmenterait la capacité de séquençage dans le pays, a déclaré le ministre.

La surveillance des variations génomiques du SRAS-CoV-2 était essentielle pour comprendre la capacité de transmission et la gravité du virus. L’INSACOG avait séquencé 18 053 ​​échantillons du génome du SRAS-CoV provenant de voyageurs internationaux positifs pour Covid et d’échantillons communautaires à travers les États jusqu’à la mi-mai et a presque doublé le séquençage en moins d’un mois.

Le ministre a également déclaré au GoM que le pays avait jusqu’à présent signalé 28 252 cas de mucormycose dans 28 États. Parmi ceux-ci, 86% (24 370) avaient des antécédents d’infections à Covid et 62,3% (17 601) avaient des antécédents de diabète. Le Maharashtra avait signalé le nombre maximum de mucormycose dans le pays à 6 339 cas suivi du Gujarat à 5 486 cas.

Le ministre a déclaré que le pays avait signalé 1 00 636 nouveaux cas par jour, ce qui est le plus bas en 61 jours. Le taux de létalité est de 1,20. Le pays a administré 23,27 crores de doses de vaccins. Le taux de positivité quotidienne était en baisse et était de 6,34 %.

