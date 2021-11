Séquence des Phoenix Suns : 13-0 et de nouvelles victimes en vue

Le toit de l’une des meilleures équipes de la NBA en l’état Soleils de phénix ils sont encore très, très loin. Ceux de l’Arizona ont déjà surpris la saison dernière avec une excellente phase régulière et en montrant leur visage en finale NBA.

Ce cours, le look de l’équipe Monty Williams est très similaire. Ils ont déjà 13 victoires consécutives et ont identifié leurs 4 prochaines victimes potentielles, avec deux os très durs à casser comme les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors. Quel sera le bilan de l’équipe à la fin de la saison ?

Les Suns ont remporté leur 13e match consécutif et sont à quatre d’égaler leur séquence de victoires de tous les temps. Adversaires à venir : Cleveland

New York

Brooklyn

Golden State pic.twitter.com/I23Qe8rgfl – StatMuse (@statmuse) 23 novembre 2021