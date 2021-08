Sequential vend Ellen Tracy et Caribbean Joe au groupe GMA – WWD

Sequential Brands Group a vendu ses Ellen Tracy et Caribbean Joe Island Supply Co. au groupe GMA, a appris WWD.

Ellen Tracy a été vendue 17 millions de dollars et Caribbean Joe a été vendue 3 millions de dollars, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. La vente a été réalisée par Brand Matter LLC, une filiale de Sequential.

Ellen Tracy, autrefois une marque phare sur les marchés contemporains et du bridge avec un fort attrait pour les femmes qui travaillent, a été fondée en 1949 par feu Herb Gallen. À l’origine, Gallen vendait des chemisiers bon marché, mais comme de nombreuses femmes entraient sur le marché du travail, il insufflait beaucoup plus de style à l’offre, en s’associant à sa créatrice en chef Linda Allard qu’il a finalement épousée. La marque a toujours une forte notoriété auprès des consommateurs et est principalement distribuée dans les grands magasins, les chaînes à bas prix, les magasins-entrepôts et en ligne. Il n’y a jamais eu d’Ellen Tracy. Gall a inventé le nom.

« Ellen Tracy est bien connue dans l’industrie de la mode féminine et constitue un excellent ajout à notre portefeuille. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour étendre la distribution à l’échelle mondiale », a commenté George Altirs, président et chef de la direction du groupe GMA. Le groupe GMA, basé à New York et basé à 30 ans, détient les marques Capelli et Ballet. Capelli propose une large gamme de produits, notamment des accessoires, des articles pour la maison, des articles de sport et des équipements de fitness. Ballet est une marque de bijoux.

Caribbean Joe Island Supply Co., une marque décontractée et plus sportive, cible les hommes, les femmes et les enfants avec des vêtements de sport, des maillots de bain, des chaussures décontractées, des vêtements de nuit, des chaussettes, des accessoires et des parfums. Il est vendu principalement dans des chaînes à bas prix, en ligne avec Amazon et dans une poignée de grands magasins.

“Depuis sa relance en 2019, nous avons l’œil sur Caribbean Joe”, a déclaré Altirs. « Caribbean Joe propose désormais une liste étendue de catégories de produits et nous travaillerons avec nos partenaires pour étendre les offres et la distribution dans les années à venir. »

Sous la pression financière, Sequential, une société de gestion de marque/licence, a vendu des actifs alors qu’elle se débat avec un endettement de 463,2 millions de dollars avec une capitalisation boursière de seulement 21,9 millions de dollars, selon S&P Capital IQ, comme indiqué en mai dernier. À cette époque, William Sweedler, président exécutif de Sequential, a quitté l’entreprise. La société a également réussi à obtenir des dérogations sur son contrat de crédit.

L’année dernière, Sequential, basé à New York, a révélé qu’il explorait des alternatives stratégiques, impliquant la mise sur le marché d’actifs comprenant l’ensemble de l’entreprise. En avril 2019, Sequential a vendu sa division maison Martha Stewart et Emeril Lagasse à Marquee Brands pour 166 millions de dollars. En avril dernier, Sequential a révélé avoir vendu sa marque Heelys à BBC International pour 11 millions de dollars.

Le plus gros avoir de Sequential est la collection Jessica Simpson. Des sources ont déclaré que Simpson et sa mère, Tina Simpson, travaillaient avec la société Threadstone de William Susman pour collecter des fonds afin de racheter l’entreprise. Sequential a acheté la licence principale de la marque de style de vie tentaculaire en 2015 et l’aurait maintenue avec des ventes annuelles d’environ 1 milliard de dollars, avant la pandémie.

Le portefeuille de marques de Sequential comprend également Gaiam, une marque de yoga populaire sur les marchés de masse et de milieu de gamme, ainsi qu’Avia et And1, qui sont également très performants sur ces canaux. Il possède également William Rast et Joe’s Jeans.

Le chiffre d’affaires total de Sequential provenant des activités poursuivies pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020 s’est élevé à 23 millions de dollars, contre 24,2 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Sur la base des PCGR, la perte des activités poursuivies pour le quatrième trimestre 2020 était de 4,4 millions de dollars ou 2,65 $ par action diluée, par rapport à la perte des activités poursuivies pour le quatrième trimestre 2019 de 7,9 millions de dollars ou 4,87 $ par action diluée.