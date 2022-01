Séquestrer la générosité fiscale – L’Express Financier

L’« économie » théorique d’environ 1 lakh crore sur le front du déficit budgétaire offre au gouvernement la possibilité, entre autres, de créer un fonds pour lutter contre le changement climatique



Par Akhilesh Tilotia

L’exercice 22 a été pour le moins volatil. Le budget FY22 a été présenté le 1er février 2021, à un moment où la première vague de Covid-19 était fermement derrière nous. Cependant, peu de temps après, en mars et avril, l’Inde a connu une autre vague menant à une autre série de blocages et à une baisse de l’activité économique. Cela a également conduit à augmenter la durée du soutien aux personnes sur de nombreuses dimensions, y compris la nourriture, etc.

Avec le fantastique déploiement des vaccinations au cours des derniers mois, plus de trois personnes sur cinq dans le pays ont été entièrement vaccinées, ce qui a entraîné une reprise régulière de l’activité économique. Nous avons maintenant la variante Omicron dont beaucoup craignent qu’elle ne conduise à une troisième vague. Toutes ces girations ont marqué les finances publiques. Un espace budgétaire rare et largeDans un acte significatif, en repoussant les limites de la loi sur la responsabilité budgétaire et la gestion budgétaire (FRBM), le gouvernement a considérablement allégé les contraintes budgétaires

. Dans un article de mars 2021 (bit.ly/33mVwxG), nous avions noté que l’assouplissement pourrait équivaloir à un stimulus cumulé, sur cinq ans, de 550 milliards de dollars (ou Rs 40 lakh crore). Une grande partie de cette relance a été chargée en amont : près de Rs 11 lakh crore de relance budgétaire ont été réservés pour l’exercice 22. Le budget a estimé que le gouvernement central pourrait avoir un déficit budgétaire de Rs 15,1 lakh crore sur une base de PIB de Rs 222,9 lakh crore , soit 6,8 % du PIB estimé. Dans l’état actuel des choses, les analystes s’attendent à ce que le déficit budgétaire se situe entre 13,5 crore de Rs et 14 crore de Rs.

Il pourrait y avoir une certaine hausse dans l’estimation du PIB lui-même, ce qui permettrait au gouvernement de disposer d’une marge de manœuvre budgétaire plus importante. Les chiffres du «consensus» sont désormais plus proches de 6 à 6,2 % du ratio déficit budgétaire/PIB. La plupart des agences de notation et des analystes se concentrent sur le ratio déficit budgétaire/PIB et non sur les montants absolus. Chaque année autour du budget, même un point décimal manquant sur le ratio déficit budgétaire/PIB attendu génère des commentaires et une excitation importants. Il est rare que l’Inde se retrouve avec un espace fiscal aussi vaste que celui-ci. L’« économie » théorique pour le gouvernement est l’écart entre (a) l’engagement pris dans le budget (Rs 15,1 lakh crore) et (b) où le budget le déficit se termine (prudemment, Rs 14 lakh crore).

Il s’agit d’un écart de, disons, Rs 1 lakh crore, même après avoir tenu compte des tampons et des surprises de dernière minute, dont la moindre n’est pas la planification d’urgence au cas où il y aurait une troisième vague. Comment utiliser Rs 1 lakh crore ? Là Il existe de nombreuses façons d’utiliser l’espace budgétaire. Les options les plus simples seront (a) la réduction de la dette accumulée, (b) la baisse des impôts ou (c) l’augmentation des dépenses de recettes. Étant donné que la pandémie a entraîné une forte augmentation du ratio de la dette au PIB du gouvernement au cours des deux dernières années, un déficit budgétaire plus faible cette année peut alléger la pression sur ce ratio.

L’espace budgétaire peut être utilisé du côté des recettes – par exemple, les taxes sur les carburants ont été considérablement réduites. Ce montant peut être utilisé pour alléger davantage les impôts, par exemple du côté des impôts directs pour les particuliers ou les entreprises. Alternativement, ce montant peut être utilisé pour augmenter les dépenses de revenus, par exemple pour des projets gouvernementaux clés comme Namami Gange ou PM Awas Yojana ou pour des programmes comme MGNREGA ou des subventions alimentaires – ce sera la poursuite de la relance/soutien budgétaire qui a commencé avec la pandémie. L’alternative est de séquestrer l’espace fiscal pour l’investissement à long terme : utilisez Rs 1 lakh crore pour créer un fonds spécifiquement pour traiter les questions relatives au changement climatique.Utilisez les billets verts pour greenL’Inde a pris des engagements profonds en faveur du changement climatique lors de la COP26.

Avec l’objectif ambitieux de 500 GW d’énergies renouvelables et l’objectif 2070 de Net-Zero, l’Inde doit canaliser les investissements dans le vert. Il existe diverses estimations des montants d’investissement que l’Inde doit faire pour sa transition : l’IFC estime que l’Inde devra investir 3,1 billions de dollars (~ 230 lakh crore) entre 2018 et 2030 dans des investissements intelligents face au climat. Le monde développé n’a pas réussi à se mettre d’accord sur la mobilisation de 100 milliards de dollars par an pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Il est possible que cela se fasse au cours des prochaines années. En tout état de cause, une grande partie de cette mobilisation devrait être constituée d’engagements de dette commerciale et de fonds propres. Idéalement, une partie importante de cette mobilisation aurait dû être constituée de subventions et de transferts de technologie. Étant donné que la voie mondiale vers la création de « capital d’impact » semble lointaine, l’Inde peut créer elle-même une importante réserve de ce capital en utilisant l’espace fiscal actuellement disponible.

Un tel pool de capitaux peut aider à mobiliser des investissements privés dans des technologies plus récentes (et actuellement plus coûteuses) comme l’éolien offshore, l’hydrogène vert, le stockage par batterie ou par pompage, les réseaux intelligents, etc. Le capital d’impact peut être de divers types : le capital de perte qui absorbe les pertes sur un portefeuille d’investissements (à risque), (2) les garanties de performance d’un portefeuille sous-jacent, (3) le « capital de confiance » qui peut aider à obtenir davantage de financement de manière bilatérale auprès d’autres gouvernements ou banques multilatérales de développement, ou ( 4) création d’une certitude sur l’approvisionnement en matières premières (par exemple, le lithium pour l’industrie des batteries), ou (5) paiement dans le cadre de programmes tels que les incitations liées à la production (PLI), etc.

La création d’un « capital d’impact » peut stimuler la transition de l’Inde vers le vert. Par définition, seule une petite quantité de capital d’impact peut crowdsourcing de très grands multiples de capital privé. Soutenir le capital d’impact avec des changements politiques et réglementaires appropriés peut créer une révolution verte (climatique) en Inde ! L’Inde doit utiliser les fonds désormais disponibles de la pandémie pour lutter contre une autre crise humanitaire.

L’auteur fait partie du Fonds national d’investissement et d’infrastructure (NIIF) Les opinions sont personnelles

