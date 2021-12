Une autre année, une autre série de spéculations Daredevil.

En décembre dernier à cette époque, une rumeur a circulé disant que Charlie Cox reprendrait son rôle de super-héros aveugle Daredevil dans le troisième film Spider-Man de Tom Holland, qui a depuis été intitulé Spider-Man: No Way Home et entrera dans les salles. le 17 décembre. (À l’époque, Cox a rejeté cette rumeur en disant « ce n’est certainement pas avec mon Daredevil. Je n’y suis pas impliqué. Si c’est vrai, ce n’est pas avec moi. C’est avec un autre acteur. »)

Maintenant, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, est lui-même la flamme, disant à Cinema Blend que Cox et seulement Cox joueraient Matt Murdock alias Daredevil dans tout nouveau projet, tout en laissant entendre qu’un tel rappel est en fait dans les livres.

« Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil », a déclaré Feige, toujours aussi énigmatique. « Où nous voyons cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir. »

Marvel’s Daredevil – le premier des « héros de la rue » à être amené à vivre sur un petit écran par Netflix – a été annulé après trois saisons en novembre 2018. Comme notre site sœur Variety l’a rapporté dans la journée, l’accord de Netflix avec ses quatre émissions originales de Marvel (Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage inclus) avait une clause qui empêchait les personnages principaux d’apparaître « dans toute série ou film non Netflix pendant au moins deux ans après l’annulation ».

Eh bien, cela fait maintenant trois années complètes.

Mais où Daredevil va-t-il refaire surface ? Le premier teaser de Spider-Man: No Way Home a enflammé les chapeaux en papier d’aluminium, certains prétendant avoir espionné le bras de Cox dans une scène de salle d’interrogatoire du NYPD.

Plus récemment, le troisième épisode de Hawkeye de Disney + a présenté, bien qu’invisible, l’« oncle » du personnage de Maya Lopez/Echo – et dans les bandes dessinées, le père adoptif de Maya était en quelque sorte Wilson Fisk alias Kingpin alias l’adversaire récurrent de Daredevil. L’ancien de Daredevil, Vincent D’Onofrio, n’a fait qu’ajouter à cette spéculation avec une série de tweets énigmatiques, tandis que le « rire » de l’oncle de Maya ressemblait bien à D’Onofrio. Si Kingpin se présente comme le patron de Maya, L’homme sans peur peut-il être loin derrière ?

Bien sûr, She-Hulk devrait faire ses débuts sur Disney + en 2022, et il serait logique que la titulaire de Tatiana Maslany, Jennifer Walters, voyage dans les mêmes cercles que son collègue aigle juridique Matt Murdock.

Que pensez-vous de la taquinerie de Feige ? Est-ce simplement un avertissement de dernière minute que Daredevil croisera en fait Spider-Man, basé à New York ? Ou le combattant du crime costumé de Cox s’en tiendra-t-il plutôt au petit écran ?

