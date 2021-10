Sera-ce un Happy Diwali pour l’immobilier ?

Diwali marque un moment propice pour investir dans une maison cette saison, car les moteurs de la demande, notamment les taux d’intérêt bas, les prix de l’immobilier stables et les offres festives lucratives, s’alignent pour créer un endroit idéal pour l’acheteur.

La saison des fêtes est lancée et Diwali – le festival le plus attendu de l’année et aussi un moment propice pour acheter une propriété – est également au coin de la rue. Reste que le zeste des promoteurs immobiliers, qui ont toujours misé gros sur cette saison de relance des fortunes, semble manquer cette fois. Très peu de nouveautés, pas de grosses annonces dans les journaux et aussi, seulement une poignée d’offres festives. Ceci malgré un certain nombre d’études de l’industrie suggérant que les ventes résidentielles et les nouveaux lancements ont affiché une croissance significative au cours du troisième trimestre 2021. Ainsi, dans cette situation, la question qui vient automatiquement à l’esprit est : est-ce que ce sera un Happy Diwali pour l’immobilier ou non ?

Selon les experts de l’industrie, les données concernant la résilience et le dynamisme du secteur immobilier résidentiel pendant la saison des fêtes reflètent en grande partie la demande croissante dans le secteur.

« Ce qui est remarquable, c’est le fait que la demande culmine à un moment où la pandémie de COVID-19 est toujours d’actualité. En raison des exigences et des caractéristiques de la pandémie, le logement est devenu le nouveau point focal autour duquel les Indiens planifient l’avenir immédiat et à long terme. La saison des fêtes est traditionnellement un bon moment pour acheter des maisons, mais cette année, elle coïncide avec ce nouveau type de demande. De nombreuses offres et remises sont généralement annoncées si la demande est perçue comme faible, ce qui n’est pas le cas cette année, bien au contraire », déclare Anuj Puri, Président du Groupe ANAROCK.

Arvind Rai, directeur des services d’évaluation, Colliers India, est du même avis. Il dit: «Au cours des 1 à 2 derniers trimestres, la demande et les prix des unités résidentielles ont augmenté, mais les acheteurs jouent la sécurité pour investir dans des stocks prêts à déménager, ce qui est limité. Dans les projets prêts à déménager, les constructeurs ont des unités limitées et moins attrayantes, ce qui les conduit à ne pas proposer d’offres festives pour les vendre. En outre, une majorité de constructeurs ont du mal et mettent des efforts et des coûts pour terminer les projets inachevés et ils sont encore plus piqués par l’augmentation des coûts de construction. Tous ces facteurs empêchent les constructeurs d’annoncer des offres festives pour attirer les acheteurs.

De plus, les développeurs veillent à produire un nouvel inventaire lorsqu’il reste encore beaucoup d’inventaire à absorber. « Le taux de lancements relativement plus bas cette année ne reflète pas un sentiment faible mais une sagesse. L’immobilier résidentiel, cependant, fera très bien ce Diwali et au-delà », ajoute Puri.

Diwali, en fait, marque un moment propice pour investir dans une maison cette saison, car les moteurs de la demande, notamment les taux d’intérêt bas, les prix de l’immobilier stables et les offres festives lucratives, s’alignent pour créer un endroit idéal pour l’acheteur.

« Avec le réchauffement du sentiment d’achat d’une maison, les promoteurs immobiliers ne ménagent aucun effort pour attirer les acheteurs en préparant des maisons prêtes à déménager et en construction avec des remises importantes, des cadeaux et des plans de prépaiement pratiques. Les agents immobiliers sont confiants de faire une grande récolte cette saison des fêtes, avec l’importance de l’accession à la propriété à la hausse, la résurgence de l’activité commerciale et la campagne d’inoculation rapide. Cependant, les craintes d’une troisième vague de Covid ont poussé les développeurs à rester à l’écart de tout nouveau lancement car ils souhaitent éliminer les stocks en attente et adoptent donc une position prudente. Mais il est peu probable que cela affecte les ventes immobilières pendant Diwali et au-delà, car l’offre de logements est suffisante pour répondre à la demande des fêtes », informe Kanika Gupta Shori, fondatrice et directrice de l’exploitation, Square Yards.

Quoi qu’il en soit, les promoteurs sont optimistes quant aux perspectives de croissance de l’immobilier et espèrent que les fêtes de fin d’année sauront mettre le secteur sur une trajectoire de forte croissance.

« Dans le sillage du Covid, l’importance de posséder un logement s’est renforcée. En conséquence, des pousses vertes de renouveau ont été observées dans l’immobilier au cours des derniers mois. La demande de logements a augmenté dans diverses villes, y compris les métros ainsi que les villes de niveau II et III. Tous les facteurs sont également favorables aux acheteurs de logements, comme un régime de taux d’intérêt plus bas, des prix des logements stables, entre autres. Pendant Dussehra, les ventes ont été bien meilleures que ces dernières années et elles vont probablement se poursuivre jusqu’à Diwali et peut-être au-delà aussi », déclare Suren Goel, partenaire, RPS Group.

Les développeurs disent que la saison des fêtes a démarré à merveille, le secteur immobilier étant en plein boom. L’industrie se prépare pour une saison des vacances chargée, et Diwali 2021 sera sans aucun doute une année agréable et lucrative pour le secteur. Les acheteurs potentiels qui n’ont pas pu prendre de décision d’achat en raison du verrouillage sont désormais impatients de conclure l’accord avant Diwali.

« La saison des festivals de cette année pourrait être bonne pour les promoteurs immobiliers. La bonne nouvelle est que les prix ont augmenté et que la demande a dépassé l’offre dans la catégorie des logements prêts à déménager pour les propriétés Experion, par exemple. Les prix des parcelles dans notre commune de Westerlies, secteur 108, DEW, se sont appréciés de 20 %, et d’ici la fin des travaux d’infrastructure routière, une autre forte poussée de croissance est attendue. Les ventes de Diwali devraient également être robustes en raison des prêts faciles, des partenaires de distribution super actifs et du besoin de résidences plus importantes. Les développeurs ont également mis en place de nouvelles offres au profit des acheteurs de maison optimistes », a déclaré BK Malagi, PDG et membre du conseil d’administration d’Experion Developers Private Ltd.

Suresh Garg, CMD, Nirala World a également déclaré qu’ils s’attendaient à de bonnes ventes ce Diwali, car la Banque de réserve de l’Inde n’a pas augmenté le taux des prises en pension depuis longtemps et les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont à leur plus bas niveau. «Le coût de l’immobilier va augmenter en raison de la hausse du coût des matières premières, qui est la plus élevée au cours des 13 dernières années, suivie de la hausse maximale des prix de l’acier, du ciment, du cuivre, du PVC et du carburant. Cependant, entre-temps, la demande de plus grandes unités – 3 et 4 maisons BHK – a augmenté de 60% à Noida et Greater Noida en raison de la pandémie. Les acheteurs de maison préfèrent les unités prêtes à emménager et achètent une propriété après avoir vérifié le dossier du promoteur en termes de qualité de construction et de livraison.

Selon un récent rapport de recherche d’ANAROCK, les 7 premières villes du pays ont déjà enregistré une augmentation de 113 % en glissement annuel des ventes de logements (62 800 unités) au troisième trimestre 2021, tandis qu’une augmentation de 98 % a été observée dans les nouveaux lancements (64 560 unités). Si l’on suit cette tendance, une croissance d’au moins 10 à 15 % de la demande de logements est probable pendant la période des fêtes en cours (octobre-décembre 2021) dans les 7 premières villes par rapport au trimestre précédent.

« Si nos prévisions actuelles se vérifient, le trimestre des fêtes en cours verra une augmentation annuelle d’au moins 35 à 40 % des ventes globales de logements dans les 7 premières villes par rapport à la même période l’année dernière. Au quatrième trimestre 2020, les 7 premières villes ont enregistré des ventes totales de logements d’environ 50 900 unités », a déclaré Puri.

