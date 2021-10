sera le premier club espagnol à être coté en bourse

27/10/2021 à 20:58 CEST

David Navarro

Si dans la plupart des pays européens, ce sont les grands clubs comptant des millions d’adeptes qui ont franchi le pas, en Espagne, ce sera une équipe modeste qui a récemment été promue en deuxième division RFEF il y a quelques mois à peine – le quatrième catégorie du football national – le premier à citer. Et tout cela pour l’engagement personnel d’un homme d’affaires d’Alicante, Salvador Martí, et de ses partenaires, qui dont décidé de profiter de l’expérience acquise avec le lancement de leur propre entreprise – la société de technologie FacePhi, spécialiste des logiciels de reconnaissance faciale et présent à BME Growth et Euronext pour démontrer qu’il existe une autre façon de gérer les clubs sportifs et que le sport peut être un bon investissement.

Ainsi, après approbation par les actionnaires actuels lors de l’assemblée de lundi dernier, l’Intercity Football Club fera ses débuts sur le marché dans les semaines à venir via la formule de « listing » – c’est-à-dire sans augmentation de capital ni émission de nouveaux titres dans un premier temps- avec une valeur de départ de 4,9 millions d’euros et un objectif très ambitieux : atteindre la première division dans les plus brefs délaisSelon Martí, qui est cependant conscient que cela dépendra aussi de « la chance et de savoir si le ballon entre dans le but ».

Le moment tant attendu de La cloche sonne après quatre ans de développement du projet, dans lequel Intercity a réalisé trois promotions. « Nous avons vu qu’il y avait beaucoup d’équipes qui étaient soutenues par un mécène qui mettait du capital et le club a grandi jusqu’à ce que soit le mécène soit fatigué de mettre de l’argent, soit il s’est épuisé et les problèmes ont commencé. Avec l’expérience que nous avons eue avec FacePhi , On n’a pas compris pourquoi personne n’a profité des outils qu’offre le fait d’être une société cotée pour obtenir des financements alternatifs, alors qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont déjà une corporation sportive », explique l’homme d’affaires.

Ils sont venus consulter BME s’il y avait une raison d’arrêter ces introductions en bourse – ce qui, bien sûr, leur a été refusé – et ils ont fini par considérer cela comme un défi. L’intention initiale était de créer une équipe à partir de zéro – « Il est plus difficile de prendre une équipe consolidée », explique Salvador Martí, un Herculanum « de longue date », comme la plupart des habitants d’Alicante – mais le groupe Club Deportivo Sant Joan, alors dans la Primera Regional, a croisé sa route.

« Elle avait à peine une masse sociale et ses dirigeants voulaient la quitter. On s’est dit que c’était l’opportunité », confesse-t-il. Ils ont refondé l’équipe, changé les couleurs et lancé leur projet. Ils étaient clairs que jusqu’à ce qu’ils atteignent la troisième division ou la deuxième B, ce ne serait pas le moment de citer, alors ils ont essayé d’accélérer le processus à plusieurs reprises avec l’achat de la place d’autres équipes. Ils l’ont d’abord essayé avec Novelda et, plus tard, ils ont voulu reprendre la place que Reus avait laissée libre en deuxième B en 2019. À aucune occasion, ils n’ont eu de chance.

Finalement, des succès sportifs leur ont permis d’atteindre la catégorie souhaitée, désormais rebaptisée Deuxième Division RFEF. Aux côtés de Martí, figurent parmi les actionnaires de référence son partenaire FacePhi Javier Mira, Antonio García, l’entrepreneur Lorenzo Serratosa (Zonavalue), l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid Juanfran Torres ou le président de l’association patronale d’Alicante, Perfecto Palacio. Au total, l’équipe compte 325 actionnaires, dont beaucoup ont rejoint la campagne de « financement participatif en actions » via la plateforme Fellow Funders.

Après sa mise sur le marché via le système de « listing », le club envisage de procéder ultérieurement à une augmentation de capital, alors qu’il est clair sur ses besoins financiers pour la saison prochaine, ce sur quoi travaille toujours le directeur sportif de l’équipe, Quique Hernández, ancien entraîneur d’équipes telles que Hercules, Elche, Albacete, Huesca, Numancia ou Recreativo de Huelva.

Dans tous les cas, Salvador Martí précise que l’équipe continuera à enregistrer des pertes jusqu’à ce qu’elle atteigne la deuxième division, lorsque les règlements de la compétition eux-mêmes obligent les clubs à présenter des finances saines. A partir de ce moment, l’homme d’affaires est convaincu qu’une équipe de football peut être une entreprise très rentable, si elle est bien gérée. Il est également clair que, comme dans toutes les entreprises, il existe des facteurs difficiles à contrôler et que les actionnaires devront s’habituer au fait que la valeur de leurs titres monte ou baisse chaque lundi, selon le résultat de la semaine. Mais combien vaut une équipe de football ? Eh bien, selon les calculs des responsables d’Intercity, le prix de une deuxième équipe B devrait être d’environ 10 à 15 millions; un de Second, entre 30 et 40 millions ; et celui de l’un des First, un minimum de 100 millions. Cependant, cela dépend aussi du nombre d’abonnés du club ou du merchandising qu’il vend. Le club d’Alicante, en tout cas, ne fixe pas de limites.