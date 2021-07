sera renommé eFootball et sera gratuit

La saga ‘Pro Evolution Soccer’, plus connu sous le nom de PES, prend une tournure radicale : il est renommé « eFootball ». De plus, comme le dit la rumeur, la société japonaise Konami a décidé de miser sur le format libre de jouer, laissant derrière eux les livraisons annuelles maintenues par la franchise FIFA.

Ainsi, eFootball devient un jeu numérique gratuit et arrivera sur PS4, PS5, Xbox One et Series X/S et PC cet automne, avec une sortie ultérieure sur iOS et Android, telle que publiée par le portail IGN.

Messi est la principale revendication du nouveau jeu vidéo Konami.

C’est un grand changement pour la franchise, qui vise à adopter une approche de jeu en tant que service avec des mises à jour régulières. Selon le média susmentionné, eFootball fera ses débuts cet automne avec une sélection de 9 clubs et matchs d’exhibition.

Par la suite, eFootball vendra le reste des modes sous forme de DLC payant. Cependant, la société promet que la monétisation de l’eFootball sera “juste et équilibrée” pour tous les joueurs.

Messi et Neymar jouent dans la première bande-annonce du nouveau jeu vidéo de Konami.

Autres nouveautés de la livraison de ‘eFootball est un nouveau moteur graphique Unreal Engine 4 et le mouvement du jeu en plus de l’utilisation de la technologie “Motion Match”, avec l’idée qu’il y a une expérience plus forte dans le 1 contre 1 entre les joueurs.

Konami offrira plus de détails sur ce nouveau « eFootball » en août dans lequel nous pourrons en savoir plus sur sa jouabilité, ses modes en ligne et sa proposition de jeu gratuit.