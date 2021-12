Sera sous observation de 14 jours après la levée des restrictions d’isolement à domicile: patient Omicron récupéré

Le résident de Rohini, âgé de 27 ans, qui avait été testé positif à Covid après son retour à Delhi depuis Dubaï, a déclaré, même après la levée des restrictions d’isolement à domicile : « On m’a dit que je serai sous observation de 14 jours à la maison, et les médecins me surveilleront par intermittence ».

L’homme d’affaires basé à Delhi, Sahil Thakur, qui vient de se remettre d’un épisode d’infection par la variante Omicron de Covid, a déclaré qu’il était actuellement isolé chez lui après être sorti d’un hôpital, et quelques membres du personnel de sécurité « surveillaient » l’extérieur de sa maison pour s’assurer que personne ne s’aventure.

Le résident de Rohini, âgé de 27 ans, qui avait été testé positif à Covid après son retour à Delhi depuis Dubaï, a déclaré, même après la levée des restrictions d’isolement à domicile : « On m’a dit que je serai sous observation de 14 jours à la maison, et les médecins me surveilleront par intermittence ».

Thakur a également déclaré mardi qu’il avait également été diagnostiqué avec Covid lors de la première vague de la pandémie, avec une perte du goût et de l’odorat, mais pas de fièvre ni de toux.

Omicron est la dernière variante de la nouvelle infection à coronavirus et la notification de ses cas, dans divers pays, dont l’Inde, a ramené l’attention sur la pandémie, dont les deux vagues précédentes ont fait des ravages dans la vie des gens.

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré mardi que 200 cas de variante Omicron du coronavirus avaient été détectés dans 12 États et UT en Inde jusqu’à présent, et le Maharashtra et Delhi ont enregistré 54 cas chacun de la variante.

Le premier cas de la variante Omicron à Delhi – un homme de 37 ans de Ranchi – a été détecté le 5 décembre. Il a été libéré. Thakur a déclaré qu’il s’était récemment rendu à Dubaï pour un travail commercial et qu’il était rentré à Delhi le 4 décembre dans la nuit. «On nous a demandé de remplir des formulaires e-Suvidha, et les passagers étaient alors testés au hasard, contrairement à tout le monde actuellement testé. Et, je n’ai pas été testé à l’arrivée à l’aéroport, alors je suis sorti. De plus, je n’avais aucun symptôme, toux, mal de gorge ou température. Alors, je suis juste rentré chez moi et je me suis isolé dans une pièce par précaution », a-t-il déclaré. « Mais, j’ai dû prendre l’avion pour Bombay le 7 décembre, donc, je me suis fait tester pour Covid avant d’entreprendre mon voyage. J’ai été testé positif pour Covid le 6 décembre, donc mon plan de voyage a été annulé, et deux jours plus tard, j’ai été informé par les autorités que j’étais positif avec la variante Omicron », a déclaré Thakur à PTI.

Il a affirmé qu’à sa demande, il avait été autorisé à rester en isolement à domicile jusqu’au 11 décembre, puis une ambulance est venue chez lui et l’a emmené à l’hôpital LNJP.

L’hôpital LNJP a signalé 34 cas d’Omicron à ce jour. Dix-sept d’entre eux ont été licenciés. Sur les 34 patients, trois n’ont pas d’antécédents de voyage, a déclaré mardi le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain.

« Nous essayons de déterminer s’ils sont entrés en contact avec des personnes infectées par Omicron qui sont revenues de pays étrangers », a déclaré Jain aux journalistes ici.

Thakur, qui vit à Delhi avec ses parents et une aide domestique, a affirmé qu’« environ trois ou quatre policiers surveillaient l’extérieur de sa maison, jour et nuit, s’assurant que personne ne s’aventure ».

«Ils sont très courtois et nous fournissent également des articles essentiels au quotidien, car aucun de nous ne peut sortir tant que les restrictions ne sont pas en place. Même après la levée des restrictions d’isolement à domicile, peut-être après 3-4 jours, m’a-t-on dit, je serai en observation pendant 14 jours, à la maison, et les médecins me surveilleront par intermittence », a-t-il déclaré.

Au milieu d’un bond des cas de variante Omicron du coronavirus signalés à Delhi, les médecins ont averti que les gens devraient éviter toutes sortes de rassemblements car il s’agit d’une variante hautement transmissible, et suivre les comportements appropriés à Covid, sinon la situation pourrait empirer.

Thakur, qui après sa récente infection, a d’abord été testé négatif pour Covid le 12 décembre et à nouveau le 15 décembre, et est rentré chez lui le 16 décembre.

«Je n’ai eu aucun symptôme, et je sens que j’ai vraiment eu de la chance. Il s’agit d’une variante hautement transmissible, mais mes parents ont été testés et ils sont devenus négatifs, ainsi que quelques autres personnes avec lesquelles j’avais été en contact, se sont également fait tester et sont devenus négatifs. Et, en ce moment, nous devons tous être très prudents », a-t-il averti.

« Tout le monde devrait porter des masques, suivre un comportement approprié à Covid et essayer d’éviter les rassemblements en ce moment », a déclaré Thakur, qui est entièrement vacciné.

L’homme d’affaires a déclaré qu’il avait pris sa deuxième injection de Covaxin en juin. « Ils m’ont prélevé des échantillons de sang lorsque j’étais à l’hôpital LNJP. Maintenant, je suis à la maison, essayant juste de me détendre », a-t-il déclaré.

