Sera-t-il possible d’acheter une PS5 en 2022 sans devenir fou ? | La technologie

Mauvaise nouvelle pour ceux qui comptent encore sur le réapprovisionnement de la PS5 : Sony ne s’attend pas à ce que la pénurie de matériel se termine au premier semestre 2022.

L’année 2021 a continué d’être marquée par l’impact de la pandémie de Covid-19, et dans l’industrie du jeu vidéo on l’a peut-être plus remarqué qu’en 2020. Les jeux qui étaient en plein développement en 2020, prévus pour 2021, ont dû s’adapter au télétravail, donc beaucoup ont dû être retardés.

Malgré une pénurie qui a fait disparaître la console des rayons aussi vite qu’elle a pu être réapprovisionnée, la PlayStation 5 a connu une excellente année 2021. Au dernier décompte, 13,4 millions de PS5 ont été vendues, et il y en aurait certainement eu plus si l’offre avait pu suivre la demande.

Cependant, d’ici 2022, Sony a abaissé son objectif de production pour la période d’avril 2021 à mars 2022 de 16 millions à 15 millions, et bien que la projection pour l’exercice suivant soit de 22,6 millions, les partenaires industriels s’inquiètent, apparemment, car elle est trop optimiste.

L’estimation la plus positive vient d’AMD, qui produit le chipset pour la PS5.. Déjà en octobre, la PDG Lisa Su a déclaré: « J’espère que ce sera à partir de juin ou septembre de l’année prochaine 2022 quand, peut-être, il sera possible de descendre dans un magasin de jeux vidéo ou un grand magasin pour acheter une PlayStation 5 ou une Xbox Series X sans que ce soit une tâche impossible. »

Cependant, beaucoup peuvent se demander si toutes ces informations sont réelles ou non et si cela vaut peut-être la peine d’attendre la sortie d’une PS5 améliorée. Eh bien, la rumeur actuelle est que Sony pourrait remplacer les puces de 7 nm par des puces de 6 nm, ce qui pourrait donner à l’examen théorique de la PS5 un petit coup de pouce en termes de performances.

Malgré tout cela, il faudra attendre de voir ce qui se passera pour la nouvelle année puisque les versions précédentes ont mis jusqu’à six ans pour sortir leur suite, comme cela s’est produit avec la PS2, la PS3, la PS4…