Seracle : Construire l’infra pour les services Web 3

Shrikant Bhalerao

Par Srinath Srinivasan

Fondée par Shrikant Bhalerao, Seracle crée une infrastructure logicielle pour les applications de la chaîne de blocs. En mettant l’accent sur les applications fintech impliquant la blockchain, Seracle a aidé les néo-banques/portefeuilles et les bourses de crypto-monnaie à créer leurs applications sur certains des réseaux de blockchain les plus importants. « Il y a environ cinq ans, la blockchain n’était pas très populaire. Même les crypto-monnaies étaient inconnues. Aujourd’hui, les gens en ont une certaine compréhension. Ce que nous appelons infrastructure est la couche sous-jacente du système de portefeuilles, la couche de fonds sur laquelle les échanges peuvent être construits et les utilisateurs peuvent échanger », explique Shrikant Bhalerao, co-fondateur et PDG de Seracle.

Seracle travaille avec des banques en Thaïlande et en Europe. En outre, pour une agence gouvernementale thaïlandaise appelée Medikhana, elle propose des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, une application importante de la technologie blockchain, pour la gestion de l’approvisionnement en chanvre médicinal et pour certaines entreprises de soins de santé aux États-Unis, elle propose des solutions de gestion basées sur la blockchain. de données de recherche. L’entreprise est propriétaire des données transactionnelles de la chaîne. «Pour nous, ces données sont importantes pour exécuter notre suite AI et Ml. Ceci est fait pour conserver une trace de la rançon ou d’autres activités criminelles », explique Bhalerao.

Selon lui, les offres sont un peu compliquées par rapport à une solution SaaS et donc chaque partie de la solution est personnalisée en fonction des besoins du client. « Pour cette raison, ils ne peuvent pas le télécharger comme une autre solution SaaS et l’utiliser. Les clients obtiennent une licence de notre part. Nous maintenons un serveur exclusif pour eux. Nous réalisons également leur front-end. Les données sont parfois très sensibles et la personnalisation en fonction de leurs besoins devient donc la priorité absolue », explique Bhalerao.

La société amorcée est devenue rentable en 2018 et a un chiffre d’affaires d’environ 6 millions de dollars. Avec des marges autour de 50%, la startup a acquis une NBFC en Inde pour entrer dans le secteur des services financiers. « Nous collecterons des fonds pour les prêts, mais pas pour les investissements », déclare Bhalerao. Il vise à commencer à prêter en tant que service dans le cadre des offres d’infrastructure de l’entreprise.

Seracle dispose d’équipes à Bangalore, à Singapour et en Thaïlande. « Il y a environ 80 employés et il est effectivement difficile de trouver le bon talent. Nous formons un certain niveau de formation sur les technologies pertinentes, en particulier pour le backend », explique Bhalerao. «Aujourd’hui, 80% de nos revenus proviennent des cryptos et 20% d’autres applications blockchain. Nous cherchons à augmenter le côté blockchain de l’entreprise », ajoute-t-il.

Selon lui, l’espace blockchain devient de plus en plus facile à exploiter, cependant, non sans défis. « Dans un réseau centralisé, vous pouvez avoir différents profils et surveiller les activités du réseau de manière centralisée à l’aide d’une console ou d’un panneau de contrôle. Dans la blockchain, ce n’est pas largement possible. Le réseau qui permet ce niveau de fonctionnalité n’est pas mûr pour une large adoption. Ensuite, il y a un problème culturel parmi les dirigeants concernant la sensibilisation à la technologie », explique Bhalerao.

