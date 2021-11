Seraient-ils en compétition ? Angela Aguilar et Lucerito Mijares

Ángela Aguilar serait-elle en concurrence avec Lucerito Mijares ? | Instagram

Bien que les styles de musique qu’Angela Aguilar et Lucerito mijares sont différents, ils pourraient coïncider avec certaines chansons au moment de les interpréter, ce qui s’est passé récemment, pour cette raison on pense qu’il pourrait y avoir une forte rivalité entre les deux et être compétence.

Les rivalités entre célébrités célèbres du show-business existent depuis des années, elles s’appliquent à tous les domaines de l’art ainsi qu’au sport, bien qu’elles soient généralement causées par les médias eux-mêmes ou les fans à plusieurs reprises, ce ne sont que des suppositions. d’autres.

Il n’est pas surprenant qu’en peu de temps, la jolie Angèle Aguilar un concours sera créé pour elle par une autre chanteuse célèbre comme elle, bien que dans un genre différent.

À cette occasion, c’est Lucerito Mijares qui a reçu ce témoin, malgré le fait qu’à d’autres occasions, la même chose s’est produite avec Mia Rubín, fille d’Andrea Legarreta et d’Erik Rubín.

Bien que certains puissent considérer la fille de Pepe Aguilar comme plus avancée que Lucerito, car elle a commencé sa carrière depuis l’âge de 9 ans et a déjà reçu quelques prix et a également sorti des albums, la fille de Lucero et Mijares décolle à peine sa carrière.

Lucerito a récemment décidé de suivre les traces de ses parents et de se consacrer à la musique, depuis qu’il a commencé à montrer son talent, beaucoup de gens ont été impressionnés par sa belle voix et il en va de même avec Ángela Aguilar.

Il y a ceux qui considèrent que la fille de l’interprète de « Soldier de l’amour » a imité le plus petit membre de la dynastie Aguilar, car elle a interprété une chanson qu’Angela avait également sortie il y a longtemps.

Comme vous vous en souviendrez, Manuel Mijares a lancé un spécial Noël, accompagné de sa fille où elle interprète « Silent Night », la même chanson qui Angèle Aguilar interprété il y a longtemps bien qu’il ne soit exclusif à aucun des deux, c’était peut-être juste une coïncidence avec ce classique de Noël.

Il y a un peu plus de deux ans, Angela a sorti un album de Noël où elle n’a interprété que des chansons de décembre, sans aucun doute les deux versions doivent être belles, les deux ont des styles différents et bien qu’Aguilar ait deux ans de plus que Lucerito, les deux ont des voix puissantes.

Nous verrons sûrement dans peu de temps Lucerito apparaître seule sur scène, pour le moment elle le fait accompagnée de ses parents qui sont deux grandes personnalités de la musique et sans aucun doute elle le sera aussi.