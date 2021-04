Seraina Telli, ancienne chanteuse de Burning Witches, est de retour avec le nouveau single de Dead Venus «  Flowers & Pain  »

Ancien SORCIÈRES BRÛLANTES chanteur Seraina Telli a sorti un nouveau single de son projet DEAD VENUS. Selon un communiqué de presse, « La chanson ‘Fleurs et douleur’ raconte l’histoire d’une fille qui décide de changer sa vie et d’évoluer. Malheureusement, elle doit réaliser que quelqu’un de très proche d’elle ne le pense pas et veut qu’elle reste là où elle a été. Même si cela signifie qu’elle reste malheureuse. Elle a donc décidé de partir et de suivre son propre chemin.

« Les vrais amis et les bien-aimés n’essaient pas de vous garder au sol – ils sont le vent sous vos ailes quand vous voulez voler! »

Telli la gauche SORCIÈRES BRÛLANTES en juin 2019 et a été remplacé par Laura Guldemond, chanteur du groupe de metal symphonique néerlandais SHADOWRISE.

Seraina dit qu’elle est sortie SORCIÈRES BRÛLANTES « pour des raisons personnelles » et a promis de « se consacrer pleinement » à DEAD VENUS.

«Au cours des quatre dernières années, j’ai vécu un voyage incroyable, mais je pense que le moment est venu d’explorer le défi que mon propre projet m’offre», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Formé en 2015, SORCIÈRES BRÛLANTES a sorti deux albums studio complets avec Telli au chant, 2017 « Brûlantes sorcières » et 2018 « Hexenhammer ». Avec Guldemond au micro, SORCIÈRES BRÛLANTES publié « Danse du diable » en 2020 et le suivra avec « La sorcière du nord » le 28 mai via Registres sur les explosions nucléaires.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).