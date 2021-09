“Serait angoissé de poursuivre un autre député en justice”: Manish Tewari et Priyanka Chaturvedi s’affrontent au sujet de l’acquittement de Tarun Tejpal

La députée de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a déclaré que c’était Manish Tewari qui avait choisi d’intervenir sur sa chronologie car elle ne l’avait pas tagué dans le premier tweet.

L’ancien ministre de l’Union, chef du Congrès et député de Lok Sabha de Sri Anandpur Sahib Manish Tewari était aujourd’hui engagé dans une guerre des mots sur Twitter au sujet de l’acquittement de Tarun Tejpal dans l’affaire de viol présumé. Tewari a même « menacé » Chaturvedi de poursuites judiciaires pour ses commentaires. Tout a commencé après que Tewari a partagé un lien vers le teaser du nouveau livre de Tarun Tejpal tout en disant que Tejpal était “très décrié, extrêmement persécuté politiquement”.

« Mon lycéen, le très décrié, extrêmement persécuté politiquement et maintenant honorablement disculpé, le brillant et mercuriel Tarun Tejpal a écrit ce teaser de son nouveau livre Animal Farm. Tarun à son meilleur évocateur et provocateur. Bon retour, mon ami », a déclaré Tewari.

Cependant, l’utilisation du mot « persécuté politiquement » a déclenché une réaction massive sur Twitter avec le député Shiv Sena Rajya Sabha et ancienne porte-parole du Congrès, Priyanka Chaturvedi, dénonçant « l’état d’esprit malade ».

«Aujourd’hui, j’ai appris que Tarun Tejpal était ‘honorablement disculpé’ et ‘politiquement persécuté’. Nier l’agression sexuelle d’une femme par ce club cosy, ça sent leur état d’esprit malade. Ils croient qu’ils peuvent se comporter comme ils le souhaitent avec les femmes et se moquer du crime grave. Honteux », a-t-elle déclaré sans taguer Tewari dans son tweet.

Elle a également déclaré que depuis que le gouvernement de Goa a contesté le verdict du tribunal de district acquittant Tejpal devant la Haute Cour de Mumbai, la célébration de l’exonération peut donc avoir lieu. “Plus de pouvoir pour la jeune femme qui a eu le courage de s’attaquer de front à une clique si puissante”, a-t-elle déclaré.

À cela, Manish Tewari a demandé à Chaturvedi de s’adresser au tribunal si elle avait un problème avec le jugement. « Contrairement à vous Priyanka Chaturvedi, en tant qu’avocate, je sais lire un jugement et le respecter. Tarun Tejpal a été jugé et innocenté. C’est le fait dur et froid. Le gouvernement de Goa est allé devant la Haute Cour. Si vous avez un problème, dites ce que vous avez aussi devant la Haute Cour de Mumbai et de Goa », a-t-il déclaré.

Réagissant au tweet de Manish Tewari, Priyanka Chaturvedi a déclaré que “le simple fait d’être avocat et de pouvoir lire un jugement” ne le place pas “sur un plan supérieur”. « Contrairement à vous, Manish Tewari, le simple fait d’être avocat et de pouvoir lire un jugement ne vous met pas sur un plan supérieur. C’est aussi une plate-forme gratuite. J’ai le droit d’exprimer autant que vous avez le droit de tapoter le dos d’un violeur présumé », a déclaré Chaturvedi.

Cela a peut-être irrité Tewari qui a déclaré qu’il “serait angoissé de traduire un collègue député et ancien collègue devant le tribunal”. “C’est en fait Priyanka Chaturvedi. Cela me rend extrêmement conscient du respect de la primauté du droit et des jugements rendus par les tribunaux établis en vertu de notre Constitution. Veuillez ne pas franchir la limite de la diffamation et de la diffamation. Je serais angoissée de traduire en justice un collègue député et ancien collègue », a déclaré Tewari en la menaçant de poursuites judiciaires.

C’est en fait @priyankac19 . Cela me rend extrêmement conscient du respect de la primauté du droit et des jugements rendus par les tribunaux établis en vertu de notre Constitution.

S’il vous plaît, ne franchissez pas la limite de la diffamation et de la diffamation. Je serais angoissé de traîner un collègue député et ancien collègue devant le tribunal. https://t.co/vGNDt1XNpB – Manish Tewari (@ManishTewari) 3 septembre 2021

La députée de Shiv Sena a déclaré que c’était Tewari qui avait choisi de se mêler de sa chronologie car elle ne l’avait pas tagué dans le premier tweet. « Oh ! Menace au silence. Typique. Comme un avocat doit se rendre compte que mon premier tweet n’a même pas été tagué ou marqué pour vous, vous avez choisi d’intervenir et j’ai répondu de la même manière », a déclaré Chaturvedi.

Ouh ! Menace au silence. Typique. Comme un avocat doit se rendre compte que mon premier tweet n’a même pas été tagué ou marqué pour vous, vous avez choisi d’intervenir et j’ai répondu de la même manière. https://t.co/TEAPPvDoQU — Priyanka Chaturvedi ???????? (@priyankac19) 3 septembre 2021

Manish Tewari a ensuite déclaré que la loi sur la diffamation reconnaît aussi implicitement une insulte et a ajouté que « l’ignorance de la loi est un bonheur ». Après cela, Priyanka Chaturvedi a choisi de mettre fin à la dispute. « L’ignorance de la loi vaut mieux que l’ignorance de la morale. Pour le premier, on peut engager des avocats, ce dernier ne peut malheureusement pas être enseigné, est enraciné. EOD, refusez de vous engager », a-t-elle déclaré.

En mai de cette année, le tribunal de district et d’audience de Mapusa à Goa avait acquitté Tejpal dans une affaire de harcèlement sexuel et de viol en 2013 déposée contre lui par son ancien collègue. Le gouvernement de Goa avait alors déplacé le tribunal supérieur contestant le verdict.

