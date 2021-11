Serait-ce James Bond ? Tom Holland révèle son grand souhait

Tom Holland veut être le prochain James Bond, y parviendra-t-il ? | Instagram

Récemment, ils ont dévoilé les plans du célèbre acteur Tom Holland après Spider-Man : No Way Home, vers ce que beaucoup espèrent être le prochain James Bond, car même à plusieurs reprises, il a montré son grand désir d’avoir un rôle aussi important.

C’est vrai, Tom Holland souhaite être le prochain James Bond lorsque la franchise redémarre maintenant qu’il joue dans son dernier film Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Le jeune acteur est à un mois de voir la première de son dernier film avec Marvel, Spider-Man : No Way Home, et attend déjà avec impatience son prochain projet, donnant vie au plus célèbre espion du cinéma, James Bond, selon pour dévoiler un ami proche.

La co-star de Spider-Man: No Way Home, Jacob Batalon, qui joue Ned dans la trilogie Marvel Cinematic Universe, a révélé que Tom parlait beaucoup d’être James Bond.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette semaine, Tom Holland a fondu en larmes à cause des réactions à la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, qui était son adieu au MCU, cependant, il n’est pas rebuté par cela, alors il se prépare à concourir. pour le rôle de Bond quand il est temps de sortir un nouveau film.

Tom Holland a révélé les défis et la « toxicité » d’être Spiderman en s’assurant qu’il est plus que préparé et disposé à aider le prochain acteur à être choisi pour donner vie au super-héros de l’araignée en raison du poids et de la responsabilité qui accompagnent le rôle.

Quand quelqu’un d’autre sera choisi pour me remplacer, que ce soit dans un an ou dans cinq ans, je prendrai sur moi de lui apprendre les responsabilités d’être Spider-Man. […] c’est absolument énorme. Chaque fois que vous sortez de cette porte, vous représentez Spider-Man », a-t-il expliqué.

Tout en discutant de ses plans avant qu’il ne soit temps de devenir mentor, Holland a confirmé qu’il souhaitait être Bond.

« En tant que jeune britannique qui aime les films, j’adorerais être James Bond. Alors, vous savez, je ne fais que le montrer. J’ai l’air plutôt bien en costume. »

D’autre part, le troisième volet de Marvel Studios et Sony avec Holland’s Spiderman sortira dans les salles du monde entier le 17 décembre, au milieu des rumeurs sur le retour supposé d’Andrew Garfield et Tobey Maguire et de la participation confirmée de méchants des sagas passées.

Tom Holland a annoncé que « Spider-Man No Way Home » sera triste et émouvant, ce qui semble être confirmé dans les deux bandes-annonces officielles que Marvel a publiées un mois après la première du film.