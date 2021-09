Serait-ce la raison pour laquelle Scott Disick s’en est pris à Kourtney Kardashian sur Instagram ?

Il est possible que ce soit la première fois que Scott Disick ait l’impression qu’il pourrait vraiment perdre Kourtney Kardashian au profit d’un autre homme, pour ainsi dire. C’était un sujet constant sur L’incroyable famille Kardashian, la famille demandant toujours quand / comment / s’ils se remettraient ensemble, peu importe si l’un ou l’autre était dans une autre relation à l’époque. Disick n’a probablement jamais ressenti de véritable concurrence avec Younes Bendjima, qui n’avait même pas le soutien total des sœurs Kardashian et Jenner, Khloe Kardashian l’appelant “toxique et négatif”. Si Disick prévoyait de se remettre un jour avec Kourtney, mais qu’on lui dit maintenant de grandir et de passer à autre chose, ce serait atroce.