«Serait-ce plus gros que Deontay Wilder contre Tyson Fury?

Jon Jones veut combattre Francis Ngannou ensuite – mais a dit à l’UFC qu’il devait être payé ce que vaut le combat.

Ngannou vient de devenir peut-être le champion des poids lourds le plus effrayant de l’histoire, tandis que Jones est sans doute le plus grand combattant livre pour livre de l’histoire de l’UFC et toujours fermement à son apogée alors qu’il attend ses débuts dans les poids lourds.

Jon Jones a l’air formidable chez les poids lourds

Ce serait l’un des plus grands combats de tous les temps, mais les premières négociations ne se sont pas bien déroulées.

«J’ai eu une brève réunion téléphonique avec l’avocat de l’UFC Hunter il y a quelques jours», a écrit Jones sur Twitter.

«À l’heure actuelle, je lui ai dit qu’entre 8 et 10 millions de dollars seraient bien trop bas pour un combat de cette ampleur.

«C’est tout ce qui a été discuté jusqu’à présent. Je suis censé attendre ce que sera leur offre. J’espère vraiment que les chiffres sont loin d’être aussi bas. Je suppose que nous verrons ce qui se passera.

Le sac à main le plus garanti que l’UFC ait jamais révélé qu’il avait payé à quiconque était les 3 millions de dollars reçus par Conor McGregor pour affronter Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 – qui est également leur PPV le plus acheté de tous les temps.

Conor McGregor reste la plus grande star de l’UFC

Bien sûr, il a fait beaucoup plus que cela lorsque les ventes à la carte, les sponsors et tout le reste étaient pris en compte. Même pour faire face à Donald Cerrone en 2020, McGregor a déclaré qu’il gagnerait environ 80 millions de dollars.

Vraisemblablement, Jones veut dire ce qu’il gagnerait du combat dans son ensemble par opposition à son salaire de base.

« Une chose dont je suis sûr, je n’ai jamais eu plus de gens excités de voir un combat qu’ils ne le sont maintenant », a déclaré Jones.

«Je ne peux littéralement pas marcher jusqu’à ma boîte aux lettres sans que quelqu’un me pose des questions sur le combat.»

«Pensez-vous que ce combat pourrait être aussi grand que [Deontay] Wilder contre [Tyson] Fureur? »

Tyson Fury et Deontay Wilder se sont battus pour le titre des poids lourds WBC en février 2020, et selon la Nevada State Commission, chaque homme a reçu un plat de 5 millions de dollars juste pour faire le match revanche.

. – .

Tyson Fury est devenu le champion WBC lors de son deuxième combat avec Deontay Wilder

Ils ont également obtenu une part des près de 900 000 achats PPV de leur deuxième combat à 79,99 $ la pop. On pense que chaque homme a gagné environ 28 millions de dollars avec cela pris en compte.

Jones veut être indemnisé de la même manière et il présente un argumentaire convaincant.

«Je travaille mon cul depuis des années, des commotions cérébrales, des chirurgies, en combattant la compétition la plus difficile que l’UFC ait eu à offrir tout au long de ma vingtaine pour environ 2 millions de dollars par combat», a révélé Jones.

«J’essaie juste d’avoir mon salaire, le combat que nous tous les combattants croyons être un jour possible.

«J’ai tweeté pour me montrer l’argent et cela a évidemment énervé le patron. Quelle leçon d’apprentissage.

«J’ai l’impression que si Conor avait envoyé ce même tweet, il y aurait eu une soirée whisky. Je crois que j’ai été largement sous-payé tout au long de ma vingtaine. Je ne suis męme pas ici p ******* ŕ ce sujet. Je veux juste voir l’avenir bien fait. »

Jones veut désespérément combattre Francis Ngannou

Le poids lourd de l’UFC Derrick Lewis, qui a déjà battu Ngannou, a tweeté: «Je le ferai pour 8 millions de dollars ******.»

Ngannou apprécie pleinement le type de salaire que Jones désire et ne pense pas qu’il éviterait du tout de le combattre.

«Je crois que Jon Jones veut ce combat», a déclaré Ngannou à TMZ. «Je crois qu’il voudra que cela se produise parce que ce sera un combat massif, un méga combat.

«Fondamentalement, l’un des plus grands, je veux dire qu’il existe depuis si longtemps et qu’il est champion depuis très longtemps, mais je pense que c’est peut-être le plus gros combat de sa carrière, [same] dans le mien.

«Alors il veut cette chose. Il veut mettre quelque chose comme ça sur son héritage, sur son CV. Je crois vraiment qu’il veut que ce combat ait lieu.

.

Ngannou est le nouveau champion des poids lourds de l’UFC et est prêt à affronter Jones ensuite

« En ce qui concerne [negotiation], ouais, il demande de l’argent, il a dit «montre-moi l’argent» mais je pense que c’est logique.

«Je pense que pour un méga combat, tout le monde aimerait avoir un méga salaire, [same] comme le mien. Je veux ce combat.

«J’aimerais avoir un bon salaire et tous les autres combattants aimeraient ça. Il n’y a rien d’irrationnel là-dedans. Tout est normal.

«Tout le monde s’attend à ce que nous le fassions pour avoir un jour un gros salaire. Un grand jour de combat. À ce moment-là, vous vous dites: «J’aurais aimé avoir ce que je voulais.

«Alors j’y crois et je vois ‘montrer l’argent’ pour moi, une preuve pour moi qu’il le veut vraiment ou si vous montrez l’argent, il va se battre.