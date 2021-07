Serait-ce un « code de la parole » d’interdire aux écoles d’enseigner la phrénologie ? 10z viral

Le New York Times a récemment publié un éditorial de quatre auteurs se plaignant que les législatures des États qui interdisent la théorie critique de la race instituent des « codes de la parole » illibéraux. Il semble qu’ils soutiennent la longue tradition selon laquelle les contribuables sont obligés de financer des discours ridicules, nuisibles et anti-américains par le biais des universités d’État, et souhaitent que l’impuissance acquise par les législateurs des États sur cette question s’étende à l’école publique K-12.

Mais est-ce qu’ils – ou toute personne raisonnable – insisteraient-ils sur le fait qu’il s’agissait d’un « code de la parole » illibéral pour les écoles publiques de ne pas adopter l’une des théories favorites de leur principal fondateur, Horace Mann ? Cette théorie de l’animal de compagnie est la phrénologie, la pratique pseudo-scientifique longtemps rejetée mais autrefois favorisée par l’élite consistant à lire toutes sortes de choses dans les bosses sur la tête des gens.

L’American Heritage Dictionary définit la phrénologie comme : « L’étude de la forme et des protubérances du crâne, basée sur la croyance maintenant discréditée qu’elles révèlent le caractère et la capacité mentale. » Oui, cela semble absurde, et ça l’est, mais comme l’eugénisme à la Margaret Sanger, c’était une chose réelle et dominante parmi les progressistes du 20e siècle. Cela inclut Mann, considéré comme le «parrain» de la forme d’école publique désormais dominante en Amérique, le modèle d’usine sous influence prussienne et contrôlé de manière centralisée visant à transformer les enfants en ce que les progressistes pensaient que les Américains devraient être.

Mann a insisté pour que le modèle d’éducation publique qu’il était une force dominante derrière les Américains inclue l’enseignement de la phrénologie et soit organisé autour de principes axés sur la phrénologie. En 1842, il écrivit une partie importante de son sixième rapport au Massachusetts State Board of Education, demandant instamment que ses théories sur la forme physique, y compris la phrénologie, orientent les programmes des écoles publiques.

“[I]Si vous pouvez attirer l’attention de la communauté sur eux et les inciter à introduire l’étude de ces sciences dans nos écoles publiques, vous conférerez une grande bénédiction aux générations présentes et futures », écrit-il. Dans son discours sur le sujet, Mann déplore que les parents et les enfants lisent de la littérature classique au lieu de porter leur attention sur la « santé » personnelle et publique.

Son élucidation de ce qui est censé être une bonne santé, qu’il écrit est une condition préalable essentielle à tout apprentissage, comprend ce qui suit : « Une grosse poitrine est synonyme de gros poumons ; car, s’ils ne sont pas entravés, les poumons déterminent la taille de la poitrine, comme le cerveau détermine la taille du crâne. Mann recommande beaucoup de choses, y compris « retenir la nourriture dans la bouche pendant longtemps », de préférence jusqu’à ce qu’elle soit réduite en une « poudre ».

Voici une autre pépite :

Un étudiant ambitieux pense peu à une surexcitation du cerveau, parce que, comme il le dit, il est parfaitement bien d’ailleurs, — sa digestion est bonne, ses poumons sont sains, ses muscles sont forts. Mais quand le surmenage du cerveau provoque une inflammation, et celle-ci mûrit en folie, à quoi sert alors sa bonne digestion, ou ses poumons sains, ou ses muscles forts, seulement pour faire de lui un fou plus formidable et destructeur ?

Bien sûr, ce n’est pas un « code de la parole » pour les législateurs qui supervisent et contrôlent ostensiblement le financement public pour décider ce que ces fonds publics financeront et ne financeront pas – y compris la phrénologie. Prendre la responsabilité de l’affectation des fonds publics n’interdit à personne de dire quoi que ce soit. Il décide simplement quels fonds publics soutiendront. Comme je l’ai écrit mercredi :

Interdire aux employés du gouvernement de pousser le racisme sur les enfants naïfs alors qu’ils sont sur l’horloge publique n’est pas un « code de la parole », tout comme interdire Drag Queen Story Hour n’est pas « illibéral ». C’est un exercice de priorités : décider que les ressources limitées des contribuables ne financeront pas la saleté antisociale. Cela n’interdit pas la saleté antisociale; il faut juste de la saleté antisociale pour construire sa propre infrastructure plutôt que de parasiter celle des autres.

Il est peu probable que les co-auteurs du New York Times, Kmele Foster, David French, Jason Stanley et Thomas Chatterton Williams, soutiennent l’idée d’enseigner la phrénologie dans les écoles publiques, car l’interdire imposerait un « code de la parole ». Ils ne soutiendraient sûrement pas en tant que « liberté d’expression » un enseignant blanc communiquant aux enfants que « les nazis avaient raison », ou d’autres ordures au parfum de suprématie blanche, n’est-ce pas ? Appeleraient-ils une interdiction faite aux contribuables de financer ce genre de discours un « code de la parole » « illibéral » et s’en plaindraient-ils dans le New York Times ? Je ne pense pas.

Une position qui permettrait d’enseigner de fausses idéologies comme la phrénologie à l’intérieur des institutions que tous les contribuables sont obligés de financer est évidemment une mauvaise position. Il est grand temps que ceux qui se présentent comme des leaders intellectuels montrent qu’ils sont capables de sortir de ce genre de sacs en papier mentaux et de perdre le respect, les plateformes et le public lorsqu’ils prouvent à plusieurs reprises qu’ils ne le peuvent pas.

Le reste d’entre nous dont le bon sens n’a pas été enfoui sous notre ego devrait continuer à exhorter avec audace les élus publics à utiliser tous les leviers de pouvoir à leur disposition pour empêcher que les fonds publics et les institutions ne soient utilisés pour promouvoir l’anti-américanisme et le racisme dans tous les forme. Il ne devrait donc pas être difficile pour chaque fonctionnaire de refuser de laisser les théoriciens critiques de la race avoir accès à des fonds publics ou à des institutions publiques.

Pourtant, même dans des États rouges comme l’Indiana, trop d’élus se montrent toujours lâches et refusent même de commenter les fonds des contribuables allant à des institutions critiques de soutien à la race et le racisme d’être promu au sein des universités d’État. Si les législateurs qui devraient mieux savoir n’écoutent pas la raison et la morale sur cette question, les citoyens devraient envoyer de meilleures personnes pour prendre leur place.