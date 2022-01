Serait-ce un formidable flagship pliable ?

Les deux premiers Motorola Razr pliables regroupaient du matériel moyen dans un facteur de forme de niche coûteux. Cependant, il semble que la société pourrait prendre la troisième version plus au sérieux.

Selon XDA-Developers, citant des sources anonymes, le Motorola Razr 3 pourrait être une perspective phare plus sérieuse rivalisant avec d’autres pliables à clapet comme le Honor Magic V et le prochain Galaxy Z Flip.

Spécifications du Motorola Razr 3

Selon le rapport, l’appareil pourrait atterrir avec le Snapdragon 8 Gen 1, conformément à la récolte actuelle de produits phares. La prise en charge de l’ultra large bande (UWB), jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, un écran secondaire et la prise en charge NFC peuvent également être sur les cartes. On pense qu’un AMOLED FHD + 120 Hz pourrait être l’écran principal.

La fuite manque de nombreux détails supplémentaires, y compris les spécifications de la batterie et de l’appareil photo, mais si Motorola envisage de balayer les mises à niveau du matériel interne, attendez-vous à quelque chose de similaire ici aussi.

Quand a-t-on pu voir le Razr 3 ? Eh bien, cela reste flou. Nous sommes peut-être encore à des mois de ses débuts officiels. Le premier Razr a été lancé en novembre 2019 et le deuxième en septembre 2020. Nous imaginons que le troisième appareil pourrait suivre un calendrier similaire. Mais, étant donné les améliorations potentielles de son équipement, le Motorola Razr 3 arrivera-t-il avec un prix encore plus élevé que son prédécesseur ? Espérons que non.