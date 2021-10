Serait-ce un recul ou un renversement des prix ? – Cryptovibes.com – Actualités quotidiennes sur les crypto-monnaies et les devises

Analyse des prix ATOM/USD 13 octobre

La ventilation du niveau de support de 29 $ peut faire chuter la pièce vers les niveaux de support de 24 $ et 17 $. Une augmentation de l’élan des taureaux peut briser le niveau de résistance de 36 $ dans lequel les niveaux de résistance de 40 $ et 45 $ peuvent être testés.

Marché ATOM/USD :

Niveaux clés :

Zone de résistance : 36 $, 40 $, 45 $

Zone d’assistance : 29 $, 24 $, 17 $

Tendance à long terme du prix ATOM/USD : baissière

La tendance baissière a commencé le 24 septembre lorsque la pièce a rencontré une résistance au niveau élevé de 45 $. En d’autres termes, ATOM/USD a culminé à 45 $ le 24 septembre. La pleine présence des ours est remarquée lorsqu’une forte bougie engloutissante baissière se forme. Le prix progresse vers le niveau de support de 29 $ après avoir pénétré les niveaux de support de 40 $ et 36 $.

Graphique journalier ATOMUSD, 13 octobre

À l’heure actuelle, la bougie baissière quotidienne formée indique une nouvelle baisse du prix. La pièce a décomposé l’EMA de 9 jours et l’EMA de 21 jours. La ventilation du niveau de support de 29 $ peut faire chuter la pièce vers les niveaux de support de 24 $ et 17 $. Une augmentation de l’élan des taureaux peut briser le niveau de résistance de 36 $ dans lequel les niveaux de résistance de 40 $ et 45 $ peuvent être testés. Pendant ce temps, la période de l’indice de force relative 14 est à 40 niveaux et se penche pour indiquer un signal de vente.

Tendance à moyen terme ATOM/USD : baissière

ATOM est également baissier sur le graphique de 4 heures. Il semble que la dynamique baissière s’affaiblit sur le marché Cosmos. Le prix a testé le niveau de support de 29 $ hier. Le scénario suivi est la formation d’une bougie engloutissante haussière au même niveau. Le prix augmente progressivement vers le niveau de prix de 36 $.

Graphique de 4 heures ATOMUSD, 13 octobre

Le prix peut s’inverser lorsque les taureaux augmentent leur pression. Le prix est supérieur à l’EMA de 9 jours et à l’EMA de 21 jours, les deux EMA n’étant pas très éloignés du prix. La période d’indice de force relative 14 est à 45 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le bas pour indiquer une baisse du prix ATOM qui peut être un recul.

Lien source

Vues de la publication : 2