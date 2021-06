Serait-il conseillé d’acheter THETA en juin ?

Le marché des crypto-monnaies avance ce mercredi, Bitcoin a avancé au-dessus de la résistance de 36 000 $, mais les commerçants doivent être conscients que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore terminé. THETA / USD s’est affaibli par rapport aux sommets historiques supérieurs à 15 $, enregistrés le 16 avril, en dessous de 4 $, le prix actuel oscillant autour de 9 $.

Analyse fondamentale : Theta augmentera les frais de transaction

Theta est un réseau peer-to-peer décentralisé qui a été lancé en 2019 et selon Steve Chen, co-fondateur de YouTube, ce réseau pourrait améliorer l’industrie du streaming vidéo. Theta offre une meilleure diffusion vidéo des sports électroniques, de la musique, des films à l’enseignement à distance à moindre coût.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Theta offre un streaming vidéo plus fluide et de meilleure qualité, tout en motivant toutes les parties prenantes à participer à une diffusion vidéo entièrement décentralisée. Theta a connu une croissance considérable de son activité utilisateur cette année, et pour mieux aligner la valeur sur le volume de transactions sur sa blockchain, une augmentation modérée des frais sur ce protocole est nécessaire.

«Actuellement, les frais sur le réseau Theta sont proches de zéro, et après l’augmentation proposée, ils seraient encore assez bas et rentables pour les contrats intelligents et les Dapps avec des frais de transaction de 0,3 TFUEL pour les transactions d’expédition, 20 TFUEL pour mettre en œuvre un contrat intelligent, et 1 TFUEL pour interagir avec un contrat intelligent », avait rapporté l’équipe de Theta la semaine dernière.

L’augmentation des frais de transaction Theta sera incluse dans la prochaine mise à jour du protocole, mais même avec cette augmentation, l’augmentation des frais de transaction est toujours inférieure de 90 % aux frais actuels sur Ethereum. Le prix du Theta (THETA) a grimpé en flèche depuis mars 2021 et a atteint un record au-dessus de 15 $ le 16 avril. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Le marché des crypto-monnaies avance ce mercredi, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans THETA. Il y a récemment eu beaucoup de nouvelles négatives pour le marché de la cryptographie, et l’inquiétude des commerçants est que cela peut prendre beaucoup de temps pour que les prix voient une nouvelle reprise.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Le marché de la crypto-monnaie est toujours sous pression, le prix du THETA peut facilement revenir en dessous du support de 6$ et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Source des données : tradingview.com

THETA se négocie actuellement autour du niveau de 9 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 8 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 6 $ voire 5 $ ; Pourtant, si le prix descend au-dessus de 10 $, nous avons la route ouverte à 12 $.

résumé

Theta (THETA) s’est affaibli par rapport à des sommets historiques supérieurs à 15 $, enregistrés le 16 avril, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé. Selon les dernières nouvelles, Theta augmentera les frais de transaction, mais même avec cette augmentation, ils restent 90 % inférieurs aux frais actuels sur Ethereum.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent