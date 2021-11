Serait-il enfin temps de passer à la vitesse supérieure avec GME Stock ?

Après onze mois environ, vous en aurez peut-être fini avec GameStop (NYSE :GME). Et de nos jours, c’est de plus en plus le cas pour le stock de GME et son ancienne armée d’ours.

Source : Quietbits / Shutterstock.com

Mais la victoire observable des taureaux est-elle vraiment une bonne nouvelle pour les futurs investisseurs en actions GME autres que les singes jouant toujours à des jeux en actions ?

GameStop, ou à ses débuts pas si humbles en janvier, « Gamestonk !!?? » a parcouru un long chemin. Et selon à qui l’on demande, cela peut être pour le meilleur ou pour le pire.

L’intérêt à court terme pour les paris sur les actions de GME contre l’ancien champion du jeu vidéo de vente au détail de brique et de mortier s’est effondré. Et quelle que soit la source, ce n’est pas une fake news, c’est un fait.

En janvier, les paris baissiers se sont amassés à 1,4 fois le flottement des actions GME au milieu du premier short-squeeze des actions meme de 2021 aux mains de maraudeurs de détail connus sous le nom de r/WallStreetBets de Reddit.

Avance rapide et aujourd’hui, l’intérêt à court terme pour les actions GME s’élève à seulement 11% ou 1,3 milliard de dollars.

Et pour être honnête, la statistique d’ours de GameStop ressemble maintenant principalement à une balle Triple ou même Double-A plutôt qu’aux grandes ligues titrées en ce moment par cortexyme (NASDAQ :CRTX) et son flottant court-circuité de près de 40 %.

Pourtant, s’il est juste de dire que les règles du jeu ont été nivelées par les ours, l’action GME vaut-elle la peine d’être considérée comme un investisseur haussier ?

L’enclos de GameStop n’est pas très profond

Pour le moment, le rapport de dépistage revient avec des conclusions troublantes pour les fans d’actions GME.

Baissier, une fois annoncé moelleux (NYSE :CHWY) le prodige Ryan Cohen s’est transformé en un memelord pour la foule de Reddit rivalisant AMC Entertainment (NYSE :AMC) bien regardé, pop-corn flattant Adam Aron.

En un mot, l’investisseur activiste devenu président de GameStop peut être trouvé occupé avec des postures étranges sur les réseaux sociaux qui s’adressent presque exclusivement à la foule de Reddit.

Et pendant ce temps, une feuille de route jadis vantée pour le redressement du commerce électronique de GME stock reste MIA

Il y a aussi la sortie soudaine de l’ancien Amazon (NASDAQ :AMZN) et Jenna Owens, directrice générale de l’exploitation de GME, fin octobre.

Mme Owens a été arrachée plus tôt cette année au géant de la technologie dans le cadre d’un coup d’État célèbre pour la promesse de Ryan de faire de GameStop « l’Amazon du jeu ».

Pour l’instant, l’accord de séparation peu clair brouille encore plus les eaux concernant un pivot GameStop 2.0. Et concernant, avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars dans le style des grandes ligues, la relégation dans les mineurs est une certitude inévitable.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action GME

La bonne nouvelle est que le rapport de dépistage sur le stock de GME ne peut pas être considéré comme une cause entièrement perdue.

Vis-à-vis des secondaires de cette année, les actions de GME ont des liquidités à leur disposition au lieu d’un tas de dettes ingérables. Et théoriquement, cela donne à Ryan une marge de manœuvre pour continuer à exécuter. Droit?

De plus, si le tableau de bord reflétait une neuvième manche, cela pourrait tout aussi bien être une situation de jeu fini pour GameStop. Raisonnablement, les ours se rendraient sur le terrain et court-circuiteraient GME en masse. Mais ils ne le sont pas.

Il y a aussi le graphique des prix des actions GME pour être optimiste.

Je serai le premier à admettre que mon dernier combat en octobre à discuter des actions GME était une grève. Aujourd’hui, les actions se sont regroupées et privilégient la hausse à court terme.

Techniquement et derrière l’évaluation optimiste, les stochastiques et l’action des prix sur le graphique hebdomadaire sont tous deux en alignement haussier avec des schémas plus hauts et plus bas depuis août.

De plus et aujourd’hui, l’action GME a digéré les gains du début de ce mois et son niveau relativement élevé en construisant une consolidation de chandelier intérieur d’apparence saine.

Et à court terme, ou plutôt la ou les deux prochaines manches, les taureaux sont positionnés pour profiter d’une belle structure de prix.

Pour s’habiller comme un taureau et jouer le jeu plus intelligemment, hors et sur le tableau des prix, l’écart d’achat de 230 $ / 250 $ de janvier ressemble à un gagnant ajusté en fonction du risque.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Les informations proposées sont basées sur les observations de Christopher Tyler et sont strictement destinées à des fins éducatives uniquement ; dont l’utilisation relève de la responsabilité de l’individu. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.