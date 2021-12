Serbie-Croatie, demi-finale de rivalité maximale avec Madrid comme terrain neutre

12/02/2021

« Une motivation supplémentaire » : c’est ainsi qu’il a défini le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, son ressenti sur la demi-finale de Coupe Davis croisée qui affrontera son équipe avec la Croatie ce vendredi, qu’il a déjà remportée deux fois.

Les deux antécédents, en 2010 et 2015, se sont soldés par une nette victoire des Serbes, une fois chez chacun et jamais sur terrain neutre, comme ce sera le cas ce vendredi à la Madrid Arena, lieu de l’actuelle phase finale.

La Croatie atteint les demi-finales après avoir remporté le groupe D, qu’elle partageait avec l’Australie (3-0) et la Hongrie (2-1), et battu l’Italie (2-1) en huitièmes de finale.

La Serbie a terminé deuxième du groupe F, dans lequel elle a battu l’Autriche 3-0 et perdu 2-1 contre l’Allemagne, et a éliminé le Kazakhstan 2-1 en huitièmes de finale.

Au bout de cette cravate Djokovic Il a affirmé qu’au-dessus de la « motivation supplémentaire » qu’entraînera le choc contre la Croatie se trouvent « le respect et l’amitié » ressentis par les membres des deux équipes et a fait l’éloge des Croates. Il a rappelé qu’ils ont les meilleurs doubles du monde, celui qu’ils forment Compagnon Pavic et Nikola Mektic, invaincu dans ces finales 2021.

En 2010, en quarts de finale du groupe mondial, la Serbie s’était imposée 4-1 à Split, en route vers son premier et unique titre. Cinq ans plus tard, au premier tour du même groupe, ils l’emportaient 5-0 à domicile.

Tellement de Novak Djokovic Quoi Marin cilic Ils étaient dans cette première rencontre à Split et la confrontation directe entre les deux s’est terminée par un 6-3, 6-3 et 6-2 pour le numéro deux de l’époque et maintenant numéro un mondial.

Au cours de ce match, deux spectateurs ivres ont insulté et attaqué le père de Djokovic et ils ont été arrêtés.

Le désormais capitaine serbe, Viktor Troicki, a perdu son match contre Cilic, le seul point que les Croates ont marqué.

N’a pas joué à la place Cilic la cravate 2015, convalescente d’une blessure à l’épaule.

Les cinq points serbes ont été atteints Djokovic, déjà leader de l’ATP, avant Mate Delic, Troicki en vue de Borna Coric et avant Mate Delic, Filip Krajinovic en vue de Franko skugor et les doubles Djokovic / Nenad Zimonjic face à Skugor / Marin Draganja.

De cet affrontement, ils répètent en tant que joueurs de ces finales de 2021 Djokovic, Krajinovic et, du côté croate, Coric.

La Croatie compte deux titres de Coupe Davis, obtenus en 2005 et 2018. Ce fut le dernier disputé sous le format classique.

L’équipe gagnante de cette finale contre la France était formée par Marin cilic et Borna Coric, qui a remporté tous ses matchs, et pour les doubles Mate Pavic / Ivan Dodig, qui a perdu contre Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert.