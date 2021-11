Serena et Venus Williams Pet Sharks avec leur famille aux Bahamas

Serena et Vénus Williams prennent leur nouvel éclat hollywoodien dans la foulée – et cette foulée les a conduits directement aux Caraïbes.

La famille Williams était aux Bahamas ce week-end, avec plusieurs personnes de leur couvée, dont leur mère, Oracène, le mari de Serena, Alexis Ohanian, et leur fille, Olympie.

On nous dit qu’ils sont arrivés en yacht et ont amarré au Staniel Cay Yacht Club – où ils ont pris part à des visites intéressantes … y compris des caresses de requins à proximité.

Comme vous pouvez le voir … Vénus et Serena descendaient là-bas pour caresser et nourrir les requins nourrices, mais assez drôle … on nous dit que Serena était en fait un peu paniqué – même si elle a eu le courage de prendre contact .

On dirait qu’ils ont fait beaucoup plus que cela – il y a des photos et des vidéos de la famille faisant de la plongée avec tuba et profitant de la magnifique eau environnante. Bien mérité, aussi, après leur grosse sortie de film cette semaine.

ICYMI … leur film sur leur père, « King Richard », est sorti ce week-end – pour des critiques élogieuses, rien de moins. Rien de tel que de se dorer au soleil après une victoire aussi douce que ça !