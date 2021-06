Serena se retire de Wimbledon en raison d’une blessure

in

L’Américain Serena Williams elle n’a pu tenir que six matchs dans son duel contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovic, par un blessure à la cheville qui l’empêchait de bouger et l’obligeait à se retirer.Serena, 39, elle était l’une des principales prétendantes au titre à Wimbledon, avec sept trophées à son actif et un objectif d’égaler les 24 tournois du Grand Chelem de Margaret Court, mais l’Américaine a subi une sortie prématurée du tournoi.

Avec une avance de 3-1, Serena s’est foulé la cheville. Il a reçu des soins médicaux en dehors de la piste, mais à son retour, il se déplaçait avec beaucoup de difficulté. Il a essayé de continuer à concourir, mais Sasnovich a facilement repris l’avantage et Serena a dû se retirer et dire au revoir au tournoi au premier tour, la deuxième fois depuis 2012.

L’Américain, qui avait besoin d’aide pour quitter la piste, s’est retiré en larmes, il s’agit du deuxième retrait consécutif sur le court central de Wimbledon, après que le Français Adrian Mannarino n’ait pas pu terminer son match contre Roger Federer en raison d’une mauvaise chute qui a causé une blessure au genou.

L’humidité à Londres, associée à la nécessité de fermer le toit en raison de la pluie, a rendu la piste plus glissante que d’habitude et même Sasnovich a glissé une fois avant que Serena ne se retire.

Le Serbe Novak Djokovic a également souffert de ce problème lundi, avec trois chutes dans l’herbe dues à des dérapages.