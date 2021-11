Serena & Venus Movie About Dad critiqué comme sexiste, mais ce sont des EP

Un film sur Serena et Vénus Williams – se concentrer sur leur père qui leur enseigne le tennis – est, apparemment, considéré comme sexiste … même s’ils sont littéralement derrière cela.

Comptez cela comme la plus grosse mauvaise prise de vue de la semaine … et Twitter est principalement d’accord – cette personne semble être terriblement mal informée sur la création de « King Richard » – sans parler de l’histoire réelle de Serena et Vénus dans général — quelles étoiles Will Smith comme leur père dans le rôle principal, et voit une jeune Serena et Vénus se transformer en prodiges du sport.

Une femme nommée Dr Jessica Taylor mis sur le fait que ce film était plus à propos de leurs pops que d’eux, en soi, ce qu’elle a trouvé insultant pour une raison quelconque … et contre laquelle elle a exprimé son indignation, presque en leur nom.

Elle écrit : « Est-ce qu’ils ont fait sérieusement un film intitulé ‘King Richard’ sur le succès de Serena et Venus Williams – mais c’est à propos de leur père, Richard ? » Ce que le Dr Taylor ne réalise pas, semble-t-il, c’est que Vénus et Serena sont les productrices exécutives du film.

Donc, le « ils » auquel elle fait référence ici est en fait VW et SW … et Internet l’a informé de cela, avec une seule personne répondre — « Vénus et Serena l’ont voulu ainsi. Ils sont littéralement les producteurs exécutifs du film. Veuillez vous asseoir quelque part »

On ne sait pas si ce message est parvenu au bon docteur, car elle a poursuivi avec une autre remarque tout aussi sourde … en disant : « Je comprends que cela a agacé les gens, mais je ne m’attendais vraiment pas à un film sur deux des plus puissants , des athlètes féminines noires réussies et étonnantes qui doivent porter le nom d’un homme ou centrer un homme. »

Elle ajoute : « J’aurais adoré que ce film soit entièrement consacré à eux, et non à un homme. C’est vraiment tout. » L’implication, à nos yeux, est qu’il y a du sexisme dans la façon dont il est présenté.

Bien sûr, ce que le Dr Taylor, encore une fois, ne semble pas comprendre… Serena et Vénus sont évidemment d’accord avec cette approche du film, car c’est celle qu’elles voulaient raconter et ont même signé pour berger. Ils en ont également parlé dans des interviews, disant qu’ils voulaient souligner le rôle que leur père a joué dans leur vie – et la gratitude qu’ils ressentent pour son travail acharné.

Assez drôle, il y a d’autres critiques de cinéma qui viennent à la table avec le même point de vue que cet utilisateur de Twitter – trouvant à redire au fait que Will obtient la plus grande partie de l’éclat, et non les filles.

Comme nous l’avons dit … des réactions bizarres tout autour, mais au moins ça fait du pub pour le film. Le film est en salle et HBO Max en ce moment – ​​et le mot est que c’est sacrément bon.