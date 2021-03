Serena Williams admet que le bonheur conjugal a besoin de «  travail  » ⋆ .

WENN / John Rainford

L’ancienne joueuse de tennis n ° 1, âgée de 39 ans, est honnête sur le mariage et la maternité pour « The Question Game » de Bumble, révélant sa rupture dans une relation.

Serena Williams croit qu’un travail acharné est nécessaire pour qu’un mariage soit un succès. Ayant été marié au cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian pendant plus de trois ans, le quadruple médaillé d’or olympique a clairement indiqué que le mariage n’est pas un bonheur à moins que «vous n’y travailliez».

S’exprimant dans la vidéo de The Question Game de Bumble, la star du tennis de 39 ans a déclaré en riant: «Le mariage n’est pas le bonheur. Mais cela peut l’être si vous y travaillez. Elle a poursuivi en disant que l’honnêteté est l’une des choses les plus importantes à propos de l’épouse. «Un dealbreaker pour moi dans une relation est définitivement la loyauté. Eh bien, ne pas l’avoir, c’est-à-dire », a-t-elle souligné.

En plus de donner des conseils sur le mariage, le vainqueur à 23 reprises du Grand Chelem a partagé quelques mots de sagesse avec ceux qui ont le cœur brisé. «Le chagrin fait partie de la vie, que ce soit un être cher, un petit ami ou un animal», se dit-elle. «Mais le temps guérit toutes les blessures.»

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris sur l’amour, Serena a qualifié le mot de «chose spéciale». La mère d’un enfant a dit: «J’ai appris que l’amour est un sentiment incroyable, et si vous avez l’occasion de le ressentir, alors c’est une chose spéciale.»

Plus tard, Serena a révélé qu’elle apprenait à faire de la médiation. «Quelque chose que j’apprends en ce moment, c’est la méditation, je lis beaucoup à ce sujet et je trouve finalement cela vraiment intéressant et je pense que c’est quelque chose que je peux aussi appliquer un peu plus dans ma vie», a-t-elle déclaré.

En plus de parler de mariage, de chagrin, d’amour et de méditation, la quintuple vainqueur du WTA Tour Championships a choisi Paris comme sa ville la plus énergisante. «La ville la plus énergisante pour moi est Paris. Je reçois tellement d’énergie quand je suis là-bas », a-t-elle expliqué. «Je me sens juste comme une toute nouvelle personne. Et je me sens juste comme une fashionista quand je suis là-bas. Je l’aime. »

