Serena Williams, Alexis Ohanian et d’autres couples lors de la soirée du gala du Met

La veille du bal de promo d’Hollywood, nos couples préférés ont terrassé le tapis rouge du Met Gala 2021.

Serena Williams et Alexis Ohanian assortis dans des ensembles à couper le souffle. Serena a dit en exclusivité à E! News que sa tenue était “plus inspirée des super-héros, donc comme une sorte de body, gardez-la dans ce vain de super-héros”.

Quant à sa préparation pré-Met Gala, l’athlète a déclaré: “Cela m’a définitivement pris un certain temps, cela m’a pris quelques heures.” De plus, sa fille Olympie la taquinait pendant la session glam !

James Corden, l’air pimpant dans Gucci, et sa femme Julia Carey a également secoué le tapis beige. Chance le rappeur et Kristen Corley brillaient lors de la soirée de leurs parents.

La soirée de rendez-vous ultime sur la liste A est devenue encore plus torride alors que Kit harington et Rose leslie arrivé, avec Stephen Curry et Ayesha curry faisant une entrée remarquée dans l’atelier personnalisé Versace pour leur premier gala du Met. “C’est une bonne énergie”, a déclaré Stephen en exclusivité à E! Nouvelles. “Chaque fois que je passe du temps avec ma femme, habillez-vous, c’est un rendez-vous galant.”