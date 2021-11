Serena Williams & Daughter Ace : la mode sur le tapis rouge avec des looks assortis

Serena Williams et sa fille de 4 ans, Alexis Olympia Ohanian Jr., étaient le match parfait lors de la première de King Richard à Los Angeles le dimanche 15 novembre. Tous les yeux étaient rivés sur la superstar du tennis et son enfant de 4 ans alors qu’ils montraient leurs combinaisons une jambe assorties David Koma du collection printemps 2022 du créateur.

Bien que les tenues soient identiques, Serena et Olympia ont toutes deux ajouté leur propre style. La championne du Grand Chelem, par exemple, portait de longs gants et des talons pour la sortie tandis que son premier-né portait un collier scintillant et d’adorables chaussures plates. Olympia a rendu hommage à sa mère Serena et à sa tante Vénus Williams’ style d’enfance en berçant des perles blanches dans les tresses sur le devant de ses cheveux.

Ils n’étaient pas les seuls membres de la famille Williams-Ohanian à montrer leur style. le mari de Serena, Alexis Ohanian, portait également un élégant costume noir.

Les stars du film — dont Will Smith, Demi singleton, Saniyya Sidney et Aunjanue Ellis— Étaient là aussi.