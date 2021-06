Serena Williams décroche la place des huitièmes de finale aux dépens de Mihaela Buzarnescu

06/02/2021

Le 03/06/2021 à 01h00 CEST

Serena Williams, américaine, numéro 8 de la WTA et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et quatre minutes par 6-3, 5-7 et 6-1 au joueur roumain Mihaela buzarnescu, numéro 174 de la WTA, en 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Williams a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 63% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 70% des points de service. Quant à la Roumaine, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 61%, elle a commis 7 doubles fautes et a obtenu 55% des points de service.

Williams s’affrontera en seizièmes de finale de la compétition avec l’Américain Danielle Collins, numéro 50.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) affrontent un total de 238 joueurs, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.