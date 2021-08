Serena Williams fait une annonce sur sa participation à l’US Open

Serena Williams vient de faire une grande annonce sur le fait de jouer à l’US Open de son année. La superstar du tennis de 39 ans s’est rendue sur Instagram pour annoncer qu’elle se retirait du tournoi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Elle n’a pas annoncé quand elle serait de retour sur le terrain.

“Après un examen attentif et suivant les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale, j’ai décidé de me retirer de l’US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d’une déchirure aux ischio-jambiers”, a écrit Williams. “New York est l’une des villes les plus excitantes au monde et l’un de mes endroits préférés pour jouer – je vais manquer de voir les fans mais j’encouragerai de loin. “Merci pour votre amour et votre soutien continus. Je te verrai prochainement.”

Serena Williams manquera l’US Open 2021 en raison d’une blessure. A bientôt, @serenawilliams ! pic.twitter.com/ySXuuCRmPu – US Open Tennis (@usopen) 25 août 2021

L’annonce de Williams intervient après qu’elle a dû se retirer de son match de premier tour à Wimbledon en raison de la même blessure. Elle a également choisi de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et au Cincinnati Masters. “J’ai eu le cœur brisé de devoir me retirer aujourd’hui après m’être blessé à la jambe droite”, a écrit Williams dans le post Instagram après s’être retiré de Wimbledon. “Mon amour et ma gratitude vont aux fans et à l’équipe qui rendent le fait d’être sur le court central si significatif. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires de la foule aujourd’hui lorsque je suis entré et sorti du court signifiait le monde pour moi.”

Plus tôt cette année, Williams a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie et a perdu contre Naomi Osaka. Après le match, Williams a pris part à la conférence de presse et l’a interrompue après être devenu très émotif. Un journaliste a interrogé Williams sur les “erreurs non forcées pendant le match” et si ce n’était “qu’un de ces mauvais jours au bureau”. Willims a commencé à pleurer et a eu une réponse rapide. “Je ne sais pas”, a déclaré Williams en larmes. “J’ai fini.”

Williams est l’un des joueurs de tennis les plus accomplis de tous les temps. Elle a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple, le plus grand nombre de joueurs de l’ère ouverte et le deuxième de tous les temps derrière Margaret Court qui en a remporté 24. Williams a également remporté 14 titres du Grand Chelem en double avec sa sœur Venus Williams.