Serena Williams ne jouera pas aux JO

27/06/2021 à 15h18 CEST

L’Américain Serena Williams Il ne participera pas cette année aux Jeux olympiques de Tokyo.

Serena, vainqueur de quatre médailles d’or olympiques -une en individuel et trois en double-, démissionne de l’épreuve olympique, comme annoncé à Wimbledon lors de la conférence de presse précédant le tournoi.

“Je ne suis pas sur la liste olympique”, a déclaré le plus jeune des Williams. “Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai pris cette décision. Je n’ai pas envie d’en parler aujourd’hui, peut-être un autre jour”, a ajouté l’Américain.

Williams, en quête de son huitième Wimbledon et de son vingt-quatrième Grand Chelem, a remporté l’or olympique à Londres 2012 en simple et en double en 2000, 2008 et 2012. L’Américaine a également participé à Rio de Janeiro, mais n’a pas pu décrocher de médaille. .