Serena Williams ne participera pas à l’Open d’Australie de l’année prochaine

Serena Williams ne participera pas au tournoi de l’Open d’Australie du mois prochain car elle n’est pas en assez bonne santé physique, le tennis GOAT expliquant qu’elle n’est « pas là où elle doit être physiquement ».

« Suite aux conseils de mon équipe médicale, j’ai décidé de me retirer de l’Open d’Australie de cette année », Williams dit dans un communiquét.

« Bien que ce ne soit jamais une décision facile à prendre, je ne suis pas là où je dois être physiquement pour concourir », a déclaré Williams.

« Melbourne est l’une de mes villes préférées à visiter et j’ai hâte de jouer à l’AO chaque année. Les fans me manqueront, mais je suis ravi de revenir et de concourir à mon plus haut niveau. »

Pour info, l’Open d’Australie – l’un des 4 tournois sportifs majeurs – se déroule fin janvier à Melbourne Park. Serena a remporté le tournoi 7 fois.

L’Open d’Australie a tweeté son soutien à la légende du tennis, écrivant … « Tout notre amour, @serenawilliams. Reviens plus fort 💪 #AusOpen. »

Cette dernière annonce de Serena intervient quelques mois seulement après qu’elle s’est retiré de l’US Open … pour qu’elle puisse soigner une blessure aux ischio-jambiers qu’elle a subie à Wimbledon.

Williams – qui détient plus de titres du Grand Chelem (23) que tout autre joueur actif – a besoin d’une victoire de plus pour égaliser Marguerite Courrecord de (24) … et deux de plus pour la dépasser.

Se rétablir rapidement!!!