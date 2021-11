Serena Williams partage une rare vidéo de son père Richard avec sa fille Olympia

Serena Williams vient de partager une vidéo de son père Richard avec sa fille Olympia. La superstar du tennis a posté la vidéo sur son compte Instagram et a indiqué qu’il s’agissait d’une « observation rare » de son père. La publication intervient alors que le film King Richard sort en salles et sur HBO Max le 19 novembre.

« Une observation rare, la seule et unique GOAT qui motive toujours … le roi Richard, mais je l’appelle papa », a écrit Williams. Dans la vidéo, Richard filmait Olympia en train de faire du vélo sur le trottoir. Alors que Richard, 79 ans, filme Olympia, 4 ans, il l’entraîne tout comme Serena et Venus Williams quand elles étaient plus jeunes. Richard est interprété par Will Smith dans le prochain film qui montre comment les sœurs Williams sont devenues des stars du tennis.

Plus tôt ce mois-ci, Smith et les sœurs Willams ont parlé à Entertainment Weekly du roi Richard. Smith a parlé de ce qui lui a donné envie de jouer le rôle de Richard, c’est-à-dire qu’il « me rappelle beaucoup mon père. C’était cette même génération – des hommes qui réparaient tout avec leurs mains. J’ai compris ce que c’était que de vivre au bord de la survie et d’essayer de soutenir un rêve. » Vénus a parlé de sa réaction au fait que Smith veuille un film sur leur vie. »

« Quand nous avons entendu que Will voulait le faire, c’était comme, ‘Oh mon Dieu, ce film va être la vraie affaire.’ Quel que soit le film dans lequel il joue, c’est la vraie affaire. Nous avons le sentiment que ça va être gros, ça va être un film sérieux », a déclaré Venus. « J’adore le fait qu’il capture l’innocence – l’innocence à laquelle nous nous accrochons toujours, en fait. C’est un peu difficile pour moi de dire : ‘Oh, ce film me montre.’ Parce que moi, c’est Serena. Moi, ce sont mes sœurs. Et il n’y a pas de moi sans elle, et je n’aurais jamais pu faire ce que j’ai pu accomplir sur le terrain sans elle parce que je la regardais et apprenais aussi.

Venus et Serena Williams sont deux des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Ensemble, le duo a remporté 30 championnats du Grand Chelem en simple et 28 championnats du Grand Chelem en double. Ils ont également remporté un total de huit médailles d’or olympiques.