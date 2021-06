Serena Williams parvient à se qualifier pour les 30e de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le 01/06/2021 à 07h30 CEST

Serena Williams, L’Américain, numéro 8 de la WTA et tête de série 7, a rempli les prévisions en s’imposant lors de la finale de Roland-Garros soixante-quatre en une heure et quarante-deux minutes par 7 (8) -6 (6) et 6-2 au joueur de tennis roumain Irina-Camélia Begu, numéro 74 de la WTA. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que la joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois, a eu une efficacité de 51% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 55% des points de service. Quant à la Roumaine, elle a réussi à casser le service de sa rivale 3 fois et ses données d’efficacité sont de 66%, 3 doubles fautes et 51% de points obtenus au service.

Au cours des trente-deuxièmes de finale, nous aurons la confrontation entre le joueur américain et le roumain Mihaela buzarnescu, numéro 174.

Ce championnat se déroule en リ entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.