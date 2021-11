Serena Williams ravie du retour de Naomi Osaka au tennis

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Même si Naomi Osakale retour du tennis signifie plus de compétition pour Serena Williams … la CHÈVRE raconte TMZ Sports elle est toujours ravie du retour de la jeune femme de 24 ans !!!

« Oh mon Dieu », a déclaré la légende du tennis à Beverly Hills. « Ça va être incroyable. J’ai hâte. »

Osaka est absente du jeu depuis des mois – pour des problèmes de santé mentale – mais elle vient de récemment revenu au terrain d’entraînement et était tout sourire pendant qu’il était là-bas.

Osaka a donné l’impression qu’un retour à la compétition était proche … car elle a montré une photo agrandie d’une balle de tennis portant le logo de l’Open d’Australie (ce qui signifierait qu’elle serait de retour en janvier).

Même si cela signifie que Serena devra battre Naomi pour un titre (Osaka a battu Serena 3 fois sur 5 où ils ont joué) … il n’est pas difficile de voir qu’elle est contente que la compétition soit de retour – et en bonne santé.

Nous avons également interrogé Serena sur le prochain film, « King Richard », un biopic sur le père des sœurs Williams, Richard Williams – et elle a promis que ce serait un bon film.

« C’est une histoire d’inspiration », a-t-elle déclaré. « C’est totalement inspirant. J’adore ça. »

L’un des acteurs les plus dynamiques d’Hollywood — Will Smith – joue le père de la sœur de Williams dans le film – qui devrait sortir plus tard ce mois-ci.