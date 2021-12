Serena Williams révèle si elle jouera à l’Open d’Australie

Serena Williams a pris la décision finale de participer à l’Open d’Australie 2022. Comme mentionné par l’Associated Press, le nom de Williams ne figurait pas sur la liste des inscrits pour le tournoi de tennis du Grand Chelem. Willams en a parlé sur le site Web de l’Open d’Australie et a confirmé qu’elle ne participerait pas à l’événement après avoir « suivi les conseils de son équipe médicale ».

« Bien que ce ne soit jamais une décision facile à prendre, je ne suis pas là où je dois être physiquement pour concourir », a déclaré Williams au site Web. « Melbourne est l’une de mes villes préférées à visiter et j’ai hâte de jouer à l’AO chaque année. Voir les fans me manquera, mais je suis ravi de revenir et de concourir à mon plus haut niveau. »

Lors de l’Open d’Australie 2021, Williams a atteint les demi-finales pour s’incliner face à Naomi Osaka. Elle a remporté l’Open d’Australie à sept reprises mais n’a pas remporté l’événement depuis 2017. En juin, Williams se serait blessé lors du premier tour à Wimbledon, la forçant à se retirer du tournoi.

« J’ai eu le cœur brisé de devoir me retirer aujourd’hui après m’être blessé à la jambe droite », a écrit Williams dans la publication Instagram. « Mon amour et ma gratitude vont aux fans et à l’équipe qui rendent le fait d’être sur le court central si significatif. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires de la foule aujourd’hui lorsque je suis entré et sorti du court signifiait le monde pour moi. » En août, Williams a annoncé qu’elle ne participerait pas à l’US Open en raison d’une blessure à la jambe.

« Après un examen attentif et suivant les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale, j’ai décidé de me retirer de l’US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d’une déchirure aux ischio-jambiers », a écrit Williams dans un post Instagram. « New York est l’une des villes les plus excitantes au monde et l’un de mes endroits préférés pour jouer – les fans me manqueront, mais je les encouragerai de loin. » Merci pour votre amour et votre soutien continus. Je te verrai prochainement. »

Williams, la victoire de l’Open d’Australie en 2017 était le dernier titre du Grand Chelem qu’elle a remporté. Sur les 23 titres du Grand Chelem que Williams a revendiqués, 14 d’entre eux proviennent de l’Open d’Australie et de Wimbledon. La prochaine fois que les fans pourraient voir Williams dans un tournoi du Grand Chelem, ce serait l’Open de France en mai.