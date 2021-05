Serena Williams s’exprime sur le retour de Roger Federer

18/05/2021 à 15:38 CEST

Roger Federer Il revient sur les courts de tennis du Troneo de Genève deux mois après son retour à Doha. Après un 2020 marqué par les blessures, Federer revient sur terre battue près de deux ans après le dernier Ronald Garros qu’il a joué en 2019, où il a perdu les demi-finales contre Rafael Nadal par (6-3, 6-4 et 6-2).

De nombreuses stars de ce sport se sont réjouies du retour du joueur de tennis suisse et ont salué la marque qu’il laisse dans l’histoire du tennis. Parmi eux, le grand Serena Williams, après sa victoire d’hier contre Lisa Pigato Lors de l’Open d’Emilia Romaña, il s’est avoué fan de l’actuel numéro 8 du classement ATP et a assuré que le Suisse est une source d’inspiration pour de nombreux joueurs de tennis: “Je pense que deux mots résument l’héritage du tennis masculin: Roger Federer. C’est un synopsis de grandeur, de classe et d’émotions, et cela a vraiment changé le tennis. Vous pouvez voir des joueurs jouer comme lui, bouger comme lui, prendre ses coups… Ce gamin est un génie. ”

Williams voulait souligner qu’il ne peut y avoir quelqu’un qui n’aime pas la façon de jouer Federer et le considère également de loin supérieur au nombre actuel 1, Novak Djokovic et à l’espagnol, Rafael Nadal; “Je suis un grand fan de Federer et je pense vraiment qu’il est le meilleur. Regardez-le. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ce gars, c’est ce que je ressens. Son jeu est fantastique. Oh si je pouvais jouer comme lui!