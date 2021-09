sérénade affectueuse et romantique pour ses fans

La chanteur et la femme d’affaires Noelia pourrait être considérée comme la reine des ballades, puisque sa Musique Il continue d’être un favori des internautes, surtout maintenant qu’il est apparu avec une sorte de sérénade pour ses adeptes.

Avec l’un de ses plus récents vidéos La célébrité coquette a laissé plus d’un soupirer non seulement pour le souvenir d’un amour passé, mais pour le fait que cette beauté est montrée dans des transparences.

Le look avec lequel il a commencé à ravir ses fans se compose de leggings, ils font sûrement partie de sa nouvelle collection de pièces de Noelicous mode, qu’elle a annoncé il y a quelques jours sur son Instagram justement.

Noelia en vidéo, sérénade coquette et romantique pour ses fans | Instagram Noeliaofficial

Les vêtements de Noélia ils sont faciles à identifier, car chacun d’entre eux (au moins les leggings) a des lèvres imprimées ou brodées juste à côté des hanches.

Le design qu’elle portait était en partie du cuir et des transparences, donc dans certaines parties vous pouvez voir sa belle peau, ceux-ci atteignent juste la taille et mettent immédiatement en valeur ses courbes, sa perfection ne peut certainement pas être cachée.

Quant à ce qu’elle portait ci-dessus, c’est probablement ce qui a le plus attiré l’attention de ses followers, la chanteuse et femme d’affaires qui possède Célébritéiffy, PROTÉCOM et Pays des Cerises VIP elle portait un chemisier totalement transparent.

Ce vêtement séduisant a un motif géométrique qui se répète sur tout le tissu, c’est là que les transparences de la belle blonde aux beaux yeux noisette sont les plus perceptibles.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

La mélodie qu’il joue cette fois est son single intitulé “Je t’aime“, c’est l’un de ceux qui s’est fait connaître dès son premier album éponyme sorti en 1999.

Vous vous souvenez sûrement d’autres tubes de cet album tels que :

Toi Candela je te déteste je touche la lumière M0rir de Amor Too Much Love

Cette nouvelle vidéo sur son compte Instagram officiel : Noeliaofficial Il l’a partagé il y a cinq heures, il a immédiatement commencé à émouvoir les cœurs et les souvenirs de ses fans qui l’ont fait savoir avec plus de 40 mille reproductions et des centaines de commentaires.

Plusieurs de ses fans lui demandent si elle vend les leggings qu’elle porte car ils sont spectaculaires, d’autres lui demandent de revenir sur la plateforme de contenu exclusif, peut-être ne savent-ils pas que la chanteuse a lancé sa propre plateforme de contenu épicée : Cherryland VIP.

Marlène Perez

J’ai commencé sur le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

